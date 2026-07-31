Star Wars: Dark Forces Remaster per PC Steam crolla a 1,70€ su Instant Gaming

Per chi vuole riscoprire un capitolo storico dei giochi ambientati nella galassia di George Lucas, Instant Gaming propone Star Wars: Dark Forces Remaster per PC Steam a una cifra estremamente ridotta. Sullo store digitale il prezzo indicato è infatti 1,39 euro netti, con uno sconto del 95% nonostante la nuova versione abbia solo un paio d'anni. Calcolando l'aggiunta dell'IVA al 22%, la somma complessiva al saldo finale diventa di 1,70€. Rispetto al listino ufficiale di 29,00€, la spesa tagliata ammonta a 27,30€, per una riduzione reale del 94,1% sul prezzo pieno. Potete fare riferimento al link diretto verso il negozio di key per riscattare il codice e aggiungere subito lo sparatutto in prima persona al vostro catalogo Steam.

Il ritorno del classico FPS tattico

In Star Wars: Dark Forces Remaster si torna a guidare Kyle Katarn, un ex soldato dell'Impero passato al servizio dell'Alleanza Ribelle. La trama vi vede impegnati prima nel recupero dei piani della Morte Nera e successivamente nell'indagine su un progetto imperiale segreto dedicato alla creazione dei Dark Trooper. Il gioco adotta la classica struttura da sparatutto anni Novanta basata sull'esplorazione di mappe multilivello, dove l'obiettivo principale richiede di trovare chiavi di accesso, risolvere enigmi ambientali e gestire un arsenale composto da dieci armi differenti, tra cui detonatori termici e fucili a blaster.

Curato da Nightdive Studios tramite il motore grafico KEX Engine, questo rifacimento introduce il supporto alla risoluzione 4K fino a 120 frame al secondo, il rendering 3D avanzato per luci e texture, la piena compatibilità con i gamepad moderni e l'integrazione con i traguardi e i salvataggi in cloud di Steam. Qui la nostra recensione.