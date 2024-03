In fondo è normale che in questi ultimi anni si siano moltiplicate le edizioni rimasterizzate di videogiochi classici. Solitamente sono progetti a basso costo che non richiedono vendite ingentissime per andare in pareggio. Sono quasi il contraltare di ciò che è diventata l'industria dei tripla A, ossia un leviatano che spende quantità enormi di soldi per produrre giochi che faticano a generare profitti, pur a fronte di vendite spesso milionarie. Detto questo, anche nell'ambito delle rimasterizzazioni ci sono studi che hanno dimostrato di saperci fare di più di altri, in particolare per come riescono a modernizzare i classici senza privarli della loro storia, per così dire. Anzi, in alcuni casi si permettono addirittura di arricchirli. Nightdive Studios è forse il miglior studio specializzato in rimasterizzazioni attualmente sulla piazza, reduce com'è dal remake di System Shock e dalle rimasterizzazioni di Quake, Quake II e Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered, oltre che di innumerevoli altri lavori.

Una remaster rispettosa

Quando c'era lui gli Star Destroyer arrivavano in orario

Che Star Wars: Dark Forces Remaster sia un progetto più che riuscito lo si capisce dal primo filmato, che appare ben definito, con i personaggi e gli sfondi ridisegnati in modo ottimo e una buona resa anche a risoluzioni elevate. In realtà il plauso non va tanto al filmato (ai filmati, in verità, visto che la bontà del lavoro sarà visibile lungo tutte le sequenze d'intermezzo) o alla sua qualità, quanto al fatto che appare perfettamente amalgamato al gioco, risultato non scontato considerando gli anni che si porta nel codice. Ora chiariamo subito un punto: Dark Forces è uno sparatutto in prima persona del 1995 e come tale va preso. All'epoca DOOM e DOOM 2 erano ancora freschi di pubblicazione, Duke Nukem 3D e Quake sarebbero arrivati solo l'anno successivo, Half-Life era un miraggio e il genere, nel suo complesso, era ancora agli albori. Non vi stiamo dicendo che debba piacervi per forza o che non sia invecchiato. Semplicemente, criticare l'edizione rimasterizzata di Star Wars: Dark Forces perché è Star Wars: Dark Forces ci sembra sbagliato, oltre che svilente per la storia del medium. Se non vi ritrovate in quello che erano gli FPS delle origini, girare alla larga e vivete felici.

Lo sparatutto di LucasArts rimane esattamente ciò che era e che vi abbiamo raccontato in uno speciale dedicato: il tentativo della compagnia, all'epoca tra le più in vista del mondo per la qualità dei suoi giochi, di salire sul carro degli FPS, sfoderando naturalmente la sua proprietà intellettuale più forte. La compagnia ci credeva così tanto che addirittura autorizzò una storia in cui veniva raccontato il furto dei piani della Morte Nera (nel primo livello, oltretutto). No, qui Andor e Rogue One non c'entrano niente. Il protagonista è Kyle Katarn, mercenario al soldo dell'Alleanza Ribelle, che viene impiegato in diverse missioni per scoprire cosa sta architettando l'Impero. Pare che Palpatine e soci abbiano sviluppato un nuovo tipo di soldati, decisamente letali. Ogni scusa è buona per impugnare un blaster e partire all'avventura sparando a tutto lo sparabile (niente spade laser, ci dispiace, quelle arriveranno con Dark Forces 2: Jedi Knight).

I livelli sono quelli: astratti, asciutti, perfetti come campi di battaglia

Il tutto si tradusse in un clone di DOOM realizzato in modo eccellente, che però manteneva tutte le caratteristiche principali del classico di id Software, a partire dai livelli labirintici e dall'architettura astratta, che richiamava solo in alcuni dettagli gli ambienti che si stavano visitando. Quindi si correva da una parte all'altra di grosse mappe piene di pertugi in cui infilarsi, di chiavi da trovare e di piccoli puzzle da risolvere, che rendevano la progressione decisamente arzigogolata. Naturalmente c'erano tanti nemici da abbattere, tra le solite stormtrooper, droidi di vario tipo, torrette ed esponenti di varie specie della galassia lontana lontana. Per la gioia dei fan, nel corso dell'avventura apparivano anche alcuni personaggi della trilogia originale, come l'immancabile Darth Vader e l'altrettanto noto Boba Fett.