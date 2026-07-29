Xbox fa registrare ricavi in calo del 10% nei nuovi dati finanziari di Microsoft

Microsoft ha pubblicato i suoi documenti finanziari relativi al quarto trimestre dell'anno fiscale 2026, i quali mostrano un calo del 10% nei ricavi di Xbox , con risultati in negativo per quanto riguarda la divisione gaming e servizi e l'hardware .

Microsoft sale, Xbox scende

Complessivamente, i ricavi di Microsoft sono invece cresciuti del 31,34% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, arrivando a 133,75 miliardi di dollari per questo periodo, dunque la divisione gaming si presenta in controtendenza rispetto agli altri rami della compagnia.

In particolare, i ricavi sul fronte dell'IA mostrano un incremento del 27% rispetto all'anno precedente, con 3,2 miliardi di dollari ottenuti dagli investimenti in Anthropic, la compagnia responsabile di Claude AI.

Per quanto riguarda la divisione Xbox, non vengono riportati dati precisi al momento, ma gran parte dei ricavi derivano ovviamente dalla sezione "contenuti e servizi".

Secondo alcune stime non ufficiali, i ricavi complessivi di Xbox dovrebbero ammontare a circa 5 miliardi di dollari per il trimestre in questione, costituiti in gran parte da "Contenuti e Servizi" per circa 4,749 miliardi (-10% rispetto al trimestre dell'anno precedente) e 234 milioni di dollari dai ricavi hardware (-13%).

Nel frattempo, Xbox sta attraversando un importante periodo di transizione, che ha compreso anche licenziamenti di massa e la separazione da alcuni team che si sono staccati da Xbox Game Studios, oltre al ridimensionamento di vari progetti.