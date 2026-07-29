Dispatch arriva finalmente anche su Xbox Series X|S, senza censure e in Play Anywhere

Dopo un'attesa alquanto lunga, Dispatch arriva finalmente anche su Xbox Series X|S, presentandosi con un trailer di lancio sulle console Microsoft, dove il gioco giunge senza censure e in Play Anywhere.

Quest'ultima caratteristica significa che il singolo acquisto del gioco attraverso Xbox Store garantisce l'accesso anche alla versione PC su Microsoft Store e viceversa, dunque di fatto un solo acquisto consente di utilizzare Dispatch sia su PC che su Xbox Series X o Series S, con condivisione dei progressi tra una versione e l'altra.

La versione Xbox giunge inoltre senza censure, come era lecito aspettarsi: Dispatch sarà dunque in versione integrale, senza parti eliminate, modificate o oscurate come successo inizialmente alla versione Nintendo Switch, poi corretta almeno in parte con un DLC gratis.