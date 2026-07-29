Dispatch arriva finalmente anche su Xbox Series X|S, senza censure e in Play Anywhere

Dopo un'attesa alquanto lunga, Dispatch arriva finalmente anche su Xbox Series X|S, presentandosi con un trailer di lancio sulle console Microsoft, dove il gioco giunge senza censure e in Play Anywhere.
Quest'ultima caratteristica significa che il singolo acquisto del gioco attraverso Xbox Store garantisce l'accesso anche alla versione PC su Microsoft Store e viceversa, dunque di fatto un solo acquisto consente di utilizzare Dispatch sia su PC che su Xbox Series X o Series S, con condivisione dei progressi tra una versione e l'altra.
La versione Xbox giunge inoltre senza censure, come era lecito aspettarsi: Dispatch sarà dunque in versione integrale, senza parti eliminate, modificate o oscurate come successo inizialmente alla versione Nintendo Switch, poi corretta almeno in parte con un DLC gratis.
Un'irresistibile avventura con elementi genstionali
Per celebrare il lancio su Xbox Series X|S, il team AdHoc Studio ha pubblicato il trailer di lancio visibile qui sotto, che introduce qualcosa della storia di Dispatch e dei suoi particolari personaggi.
Il gioco è un'avventura narrativa con scelte e bivi, unita però a una meccanica in stile gestionale nelle parti in cui entra maggiormente nel vivo.
La storia racconta le vicende di Robert Robertson che si ritrova improvvisamente a dismettere i panni del super-eroe Mecha Man e diventare un impiegato presso il distretto di Terrace, Los Angeles, del Superhero Dispatch Network, assegnato alla gestione di una sgangherata squadra di personaggi dotati di vari poteri.
Oltre a impostare la storia in base a varie decisioni che riguardano anche i rapporti interpersonali e romantici fra i vari personaggi, nel gioco dobbiamo anche gestire in maniera attiva la squadra, decidendo chi inviare per risolvere i vari problemi e come comporre i team d'intervento.