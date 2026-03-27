Dispatch non sarà censurato su Xbox Series X|S, dicono gli autori

Subito dopo l'annuncio, avvenuto nel corso dell'Xbox Partners Preview, AdHoc Studio ha assicurato che Dispatch non sarà censurato su Xbox Series X|S, come invece avvenuto per le edizioni Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

"La versione Xbox di Dispatch sarà la stessa edizione completa che è disponibile su PC e PlayStation", hanno scritto gli sviluppatori in risposta alla domanda diretta di un utente, preoccupato per eventuali tagli come appunto avvenuto sulla console ibrida giapponese.

A tal proposito, AdHoc Studio ha fornito degli aggiornamenti in merito alle censure presenti nel gioco su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, pur senza fissare delle tempistiche precise.

"Stiamo lavorando attivamente con Nintendo a un update e vi avviseremo non appena sarà pronto", ha scritto il team di sviluppo in un post pubblicato su X.