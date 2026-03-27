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Dispatch non sarà censurato su Xbox Series X|S, dicono gli autori

Contestualmente all'annuncio della versione Xbox Series X|S, AdHoc Studio ha confermato che questa edizione non sarà censurata, come invece avvenuto su Nintendo Switch 1 e 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/03/2026
Robert e Blonde Blazer in Dispatch
Dispatch
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Subito dopo l'annuncio, avvenuto nel corso dell'Xbox Partners Preview, AdHoc Studio ha assicurato che Dispatch non sarà censurato su Xbox Series X|S, come invece avvenuto per le edizioni Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

"La versione Xbox di Dispatch sarà la stessa edizione completa che è disponibile su PC e PlayStation", hanno scritto gli sviluppatori in risposta alla domanda diretta di un utente, preoccupato per eventuali tagli come appunto avvenuto sulla console ibrida giapponese.

A tal proposito, AdHoc Studio ha fornito degli aggiornamenti in merito alle censure presenti nel gioco su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, pur senza fissare delle tempistiche precise.

Dispatch è stato annunciato per Xbox Series X|S, trailer e periodo di uscita Dispatch è stato annunciato per Xbox Series X|S, trailer e periodo di uscita

"Stiamo lavorando attivamente con Nintendo a un update e vi avviseremo non appena sarà pronto", ha scritto il team di sviluppo in un post pubblicato su X.

Un'avventura davvero interessante

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella nostra recensione di Dispatch, l'avventura firmata AdHoc Studio si pone come una delle produzioni più interessanti degli ultimi anni, capace di rivitalizzare un genere che molti pensavano fosse ormai destinato al dimenticatoio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Un obiettivo che il gioco raggiunge grazie a un comparto narrativo davvero solido, una componente gestionale ben costruita e un ritmo che si mantiene alto per tutta la durata della campagna.

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