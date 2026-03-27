Lo studio di Wanderstop, Ivy Road, chiude per mancanza di fondi

Ivy Road, lo studio autore di Wanderstop, chiuderà il 31 marzo: l'annuncio è arrivato nelle scorse ore e rivela che questa situazione si è venuta a determinare per mancanza di fondi, proprio mentre il team lavorava al suo prossimo progetto.

"Ivy Road chiuderà definitivamente il 31 marzo 2026", si legge nel comunicato pubblicato dallo studio. "È difficile esprimere a parole quanto siamo grati per aver avuto la possibilità di lavorare insieme su Wanderstop: questo è un gruppo di persone incredibile!"

"Sebbene avessimo un nuovo progetto che ci entusiasmava molto, Engine Angel, purtroppo i finanziamenti non si sono concretizzati e lo studio ha dovuto chiudere." Ad ogni modo, Wanderstop resterà disponibile per l'acquisto e arriveranno delle novità a breve.

"Volevamo anche condividere un codice per la selezione dei capitoli, utile nel caso in cui doveste rimanere bloccati in una determinata area, oppure se volete semplicemente rivivere un capitolo o un momento specifico del gioco."

"Mentre siete nella schermata di selezione del capitolo, utilizzando il d-pad, inserite: SU, SINISTRA, GIÙ, DESTRA, SU, B (o tasto destro del mouse), SU, DESTRA, GIÙ, SINISTRA, SU, B (o tasto destro del mouse), SU, GIÙ, SU."