Lo studio di Wanderstop, Ivy Road, chiude per mancanza di fondi

Ivy Road, lo studio autore di Wanderstop, chiuderà il 31 marzo: l'annuncio è arrivato nelle scorse ore e rivela che questa situazione si è venuta a determinare per mancanza di fondi, proprio mentre il team lavorava al suo prossimo progetto.
"Ivy Road chiuderà definitivamente il 31 marzo 2026", si legge nel comunicato pubblicato dallo studio. "È difficile esprimere a parole quanto siamo grati per aver avuto la possibilità di lavorare insieme su Wanderstop: questo è un gruppo di persone incredibile!"
"Sebbene avessimo un nuovo progetto che ci entusiasmava molto, Engine Angel, purtroppo i finanziamenti non si sono concretizzati e lo studio ha dovuto chiudere." Ad ogni modo, Wanderstop resterà disponibile per l'acquisto e arriveranno delle novità a breve.
"Volevamo anche condividere un codice per la selezione dei capitoli, utile nel caso in cui doveste rimanere bloccati in una determinata area, oppure se volete semplicemente rivivere un capitolo o un momento specifico del gioco."
"Mentre siete nella schermata di selezione del capitolo, utilizzando il d-pad, inserite: SU, SINISTRA, GIÙ, DESTRA, SU, B (o tasto destro del mouse), SU, DESTRA, GIÙ, SINISTRA, SU, B (o tasto destro del mouse), SU, GIÙ, SU."
Cosa ne sarà di Engine Angel?
Gli ottimi voti assegnati dalla stampa a Wanderstop non sono bastati a garantire al gioco vendite sufficienti e un budget per la realizzazione di Engine Angel, progetto che Ivy Road ha provato a proporre a diversi publisher ma senza successo.
"Abbiamo provato a proporre il concept e a trovare un partner editoriale, ma purtroppo non siamo riusciti a concludere un accordo", hanno spiegato gli sviluppatori.
È un periodo particolarmente difficile per ottenere finanziamenti nel settore dei videogiochi, quindi, pur non essendo completamente sorpresi, siamo dispiaciuti di non poter dare vita a Engine Angel come squadra. Il concept di Liz è incredibile e speriamo che un giorno possa comunque vedere la luce!"