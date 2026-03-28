Il gameplay di Exodus è stato mostrato con un nuovo video

Archetype Entertainment ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Exodus, l'interessante action RPG fantascientifico in stile Mass Effect che farà il proprio debutto nel corso del 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il filmato mostra alcune spettacolari sequenze di combattimento che si svolgono all'interno di Khonsu, una piattaforma difensiva costruita dai misteriosi Celestial, che si mantiene in orbita attorno al pianeta Lidon.

Gli scontri hanno luogo nei corridoi della struttura e mettono in risalto meccaniche third person shooter apparentemente solide, mentre il nostro personaggio viene affiancato da due compagni che contribuiscono attivamente alla battaglia.

Come si può vedere nel video, il protagonista di Exodus utilizza un'arma modulare chiamata Recycler, che può assumere diverse configurazioni e prestarsi dunque a qualsiasi situazione di combattimento, modificando cadenza e tipologia di fuoco.