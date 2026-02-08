"C'è fame di grandi GDR", dice un ex sviluppatore di Mass Effect al lavoro su Exodus

Secondo un ex sviluppatore di Mass Effect , che si sta ora occupando di Exodus, i videogiocatori hanno sempre voglia di un bel gioco di ruolo di qualità e di grandi dimensioni, ma ovviamente non è semplice realizzarli.

Cosa ha detto il narrative director di Exodus

"Sappiamo che c'è fame [di GDR] là fuori", afferma Karpyshyn. "Siamo fan anche noi. Sappiamo che tipo di giochi ci piacciono e sappiamo che il pubblico sta aspettando l'uscita del prossimo grande titolo di questo genere, e questo ci offre l'enorme opportunità di soddisfare quel bisogno. Tuttavia, c'è un'incredibile dose di pressione, perché le loro aspettative sono giustamente molto alte e stiamo lavorando duramente per assicurarci di soddisfarle."

"È un'opportunità incredibile," aggiunge. "E abbiamo un'asticella molto alta da raggiungere. È uno dei motivi per cui creare giochi è così difficile, perché il livello continua ad alzarsi a causa di tutti i grandi titoli venuti prima. Bisogna portarlo a un livello superiore."

"Come videogiocatore, ancor più che come sviluppatore, nel corso degli anni mi sono reso conto di essermi un po' annoiato," spiega il game director Chris King. "Alcuni dei franchise a cui giocavo costantemente hanno un po' mollato la presa. Ripensando ai titoli a cui ho giocato lo scorso anno, come Blue Prince, Clair Obscur, Ghost of Yotei, cerco esperienze fresche, folli e nuove. E spero che anche gli altri cerchino la stessa cosa. Pensiamo di avere una prospettiva davvero interessante su un GDR fantascientifico open-world di tipo space opera. Quindi la mia speranza è che le persone ci diano una possibilità e scoprano qualcosa che ritengo interessante e diverso da ciò a cui hanno giocato finora."

Infine, se vi chiedete se Exodus userà l'IA generativa, sappiate che i veterani di Mass Effect al lavoro sul gioco hanno risposto.