Gli autori di ARC Raiders rispondono ai giocatori insoddisfatti dalle novità promesse

I live service devono continuare ad aggiornarsi e a introdurre nuovi contenuti per mantenere i giocatori interessati, ma non sempre ciò che viene promesso convince i fan. ARC Raiders si trova in questa situazione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/02/2026
Tre personaggi di ARC Raiders
ARC Raiders
ARC Raiders
Patrick Söderlund, CEO di Embark Studios, ha recentemente risposto ai giocatori che si sono dichiarati insoddisfatti della scaletta di pubblicazione dei contenuti di ARC Raiders, lo sparatutto da estrazione che ha ottenuto enorme successo su PC e console negli ultimi tempi.

Embark Studios ha svelato quali sono i contenuti in arrivo, comprese nuove mappe, ma non tutti i giocatori hanno ritenuto che fosse sufficiente a mantenerli interessati al videogioco.

Cosa ha detto il CEO di Embark Studios

IGN USA ha chiesto a Söderlund cosa direbbe ai giocatori che non apprezzano i piani di ARC Raiders. Il dirigente ha spiegato che il team sa benissimo che alcuni fan non sono contenti e che se lui fosse un giocatore proverebbe le stesse cose, ma il motivo per cui questa insoddisfazione sta dilagando è che gli utenti non hanno tutti i dettagli. Inoltre, sarebbe un male al momento rendere pubblica l'intera scaletta di lavoro del team.

A tutto questo si aggiunge il fatto che Embark Studios lavora ai nuovi contenuti di momento in momento e non c'è mai la certezza che qualcosa sia pronto in tempo. Ciò detto, i giocatori avranno accesso a delle note di aggiornamento molto dettagliate, visto che il team di ARC Raiders vuole essere molto trasparente.

ARC Raiders: la seconda spedizione è molto più accessibile, ma non manca qualche polemica

Söderlund spiega anche che sa bene che i giocatori potrebbero non perdonare ARC Raiders se dovesse deludere le aspettative con i prossimi update, ma ritiene che sia ancora un gioco che vale i 40€ richiesti. Promette che l'intero team sta dando il massimo per creare nuovi contenuti.

Tra i problemi nei quali si è imbattuto il team vi è anche un attacco DDoS "esteso e coordinato".

