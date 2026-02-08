Gli autori di ARC Raiders rispondono ai giocatori insoddisfatti dalle novità promesse

Embark Studios ha svelato quali sono i contenuti in arrivo, comprese nuove mappe, ma non tutti i giocatori hanno ritenuto che fosse sufficiente a mantenerli interessati al videogioco.

Patrick Söderlund, CEO di Embark Studios, ha recentemente risposto ai giocatori che si sono dichiarati insoddisfatti della scaletta di pubblicazione dei contenuti di ARC Raiders , lo sparatutto da estrazione che ha ottenuto enorme successo su PC e console negli ultimi tempi.

Cosa ha detto il CEO di Embark Studios

IGN USA ha chiesto a Söderlund cosa direbbe ai giocatori che non apprezzano i piani di ARC Raiders. Il dirigente ha spiegato che il team sa benissimo che alcuni fan non sono contenti e che se lui fosse un giocatore proverebbe le stesse cose, ma il motivo per cui questa insoddisfazione sta dilagando è che gli utenti non hanno tutti i dettagli. Inoltre, sarebbe un male al momento rendere pubblica l'intera scaletta di lavoro del team.

A tutto questo si aggiunge il fatto che Embark Studios lavora ai nuovi contenuti di momento in momento e non c'è mai la certezza che qualcosa sia pronto in tempo. Ciò detto, i giocatori avranno accesso a delle note di aggiornamento molto dettagliate, visto che il team di ARC Raiders vuole essere molto trasparente.

Söderlund spiega anche che sa bene che i giocatori potrebbero non perdonare ARC Raiders se dovesse deludere le aspettative con i prossimi update, ma ritiene che sia ancora un gioco che vale i 40€ richiesti. Promette che l'intero team sta dando il massimo per creare nuovi contenuti.

Tra i problemi nei quali si è imbattuto il team vi è anche un attacco DDoS "esteso e coordinato".