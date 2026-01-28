ARC Raiders e The Finals stanno subendo un attacco DDoS "estentivo e coordinato"

L'attacco è avvenuto quest'oggi, 28 gennaio 2026 , e lo studio sta combattendo per mitigarne gli effetti.

Se avete riscontrato problemi con ARC Raiders e The Finals , sappiate che non è colpa vostra. Secondo quanto rivelato dal team di sviluppo, Embark Studios, i due giochi stanno subendo un " attacco Distributed Denial-of-Service (DDoS) estentivo e coordinato ".

I problemi causati dall'attacco DDoS ad ARC Raiders

I giocatori di ARC Raiders da ore lamentano problemi di connessione ai server, con alcuni che erano impossibilitati a riconnettersi o abbandonare match. Alcuni utenti sperano di vedere il bottino perso per i problemi ritornare in loro possesso quando tutto sarà risolto.

Embark afferma anche di star lavorando a una correzione che "risolverà alcuni problemi e cambiamenti non previsti" introdotti con l'aggiornamento Headwinds. Dovrebbe arrivare tra non troppe ore e sarà un hotfix, ovvero non sarà necessario scaricare un update.

ARC Raiders sta ottenendo un enorme successo, quindi sono molti i giocatori che si sono ritrovati impossibilitati a giocare in queste ore. Lo sparatutto è talmente famoso che un hotel italiano ha ricevuto una valanga di recensioni a 5 stelle perché ha lo stesso nome di una mappa di ARC Raiders.