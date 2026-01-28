0

ARC Raiders e The Finals stanno subendo un attacco DDoS "estentivo e coordinato"

ARC Raiders e The Finals sono sotto attacco e i giocatori di tutto il mondo non riescono ad accedere correttamente perché è in corso una aggressione DDoS, descritta come "estentiva e coordinata".

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/01/2026
Se avete riscontrato problemi con ARC Raiders e The Finals, sappiate che non è colpa vostra. Secondo quanto rivelato dal team di sviluppo, Embark Studios, i due giochi stanno subendo un "attacco Distributed Denial-of-Service (DDoS) estentivo e coordinato".

L'attacco è avvenuto quest'oggi, 28 gennaio 2026, e lo studio sta combattendo per mitigarne gli effetti.

I problemi causati dall'attacco DDoS ad ARC Raiders

I giocatori di ARC Raiders da ore lamentano problemi di connessione ai server, con alcuni che erano impossibilitati a riconnettersi o abbandonare match. Alcuni utenti sperano di vedere il bottino perso per i problemi ritornare in loro possesso quando tutto sarà risolto.

Embark afferma anche di star lavorando a una correzione che "risolverà alcuni problemi e cambiamenti non previsti" introdotti con l'aggiornamento Headwinds. Dovrebbe arrivare tra non troppe ore e sarà un hotfix, ovvero non sarà necessario scaricare un update.

ARC Raiders presenta l'update Headwinds, con la nuova modalità Solo vs Squads ARC Raiders presenta l'update Headwinds, con la nuova modalità Solo vs Squads

ARC Raiders sta ottenendo un enorme successo, quindi sono molti i giocatori che si sono ritrovati impossibilitati a giocare in queste ore. Lo sparatutto è talmente famoso che un hotel italiano ha ricevuto una valanga di recensioni a 5 stelle perché ha lo stesso nome di una mappa di ARC Raiders.

