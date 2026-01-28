Gran Turismo 7 sta per ricevere l'aggiornamento 1.67, con 3 nuove auto ed eventi

Come di consueto, l'aggiornamento di gennaio introduce nuove vetture, eventi di gara aggiuntivi , correzioni e altre novità. Qui sotto è disponibile il trailer dedicato ai contenuti in arrivo.

Polyphony Digital ha annunciato tramite il PlayStation Blog il primo grande aggiornamento del 2026 per Gran Turismo 7 . La versione 1.67 sarà disponibile da domani, 29 gennaio, dalle 07:00 italiane . Nello stesso orario inizierà una manutenzione dei server, che si concluderà alle 09:00.

Novità dell’aggiornamento

L'update introduce tre nuove auto: la Porsche 911 GT3 R (992) '22, la Hyundai Elantra N TC e la Xiaomi SU7 Ultra '25, un modello completamente elettrico. Arriva anche il Menu Extra n. 52 "Hyundai N" (richiede il livello collezionista 58) per il Café/Menu Extra, insieme alla nuova location "Bordi delle strade della California" per Scapes.

Inoltre, questi sono i nuovi eventi di gara in arrivo:

Campionato mondiale Turismo 600 - Nürburgring Nordschleife

- Nürburgring Nordschleife Campionato mondiale Turismo 700 - Circuit de Spa-Francorchamps

- Circuit de Spa-Francorchamps Campionato mondiale Turismo 800 - Mount Panorama Motor Racing Circuit

Polyphony Digital ricorda inoltre che le qualificazioni online della Gran Turismo World Series sono già iniziate. Sono stati disputati quattro round della Manufacturers Cup, il quinto è in corso e l'ultimo si terrà il 31 gennaio. In palio c'è l'accesso agli eventi dal vivo. Le qualificazioni online della Nations Cup si svolgeranno invece dall'11 al 28 febbraio, articolate in sei round. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Gran Turismo.