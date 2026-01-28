Xiaomi SU7 Ultra debutta in Gran Turismo 7, ecco tutti i dettagli

La Xiaomi SU7 Ultra farà il proprio debutto in Gran Turismo 7 domani, 29 gennaio, in concomitanza con la distribuzione dell'aggiornamento 1.67 per il gioco di guida sviluppato da Polyphony Digital, che dovrebbe essere disponibile alle 14.00 ora italiana.
I giocatori di tutto il mondo potranno dunque provare con mano le notevoli prestazioni di questa vettura, il cui arrivo segna la concretizzazione di un'importante collaborazione con lo studio giapponese, annunciata ufficialmente lo scorso giugno.
Il producer Kazunori Yamauchi ha testato personalmente la Xiaomi SU7 Ultra per le strade di Pechino, sul Nürburgring Nordschleife e il circuito di Tsukuba, prestando la propria esperienza agli ingegneri di Xiaomi EV al fine di riprodurre in maniera fedele le sensazioni di guida dell'auto.
Il team di Xiaomi EV ha a sua volta partecipato alle verifiche finali presso gli studi di Polyphony Digital a Fukuoka, così da garantire che la trasposizione digitale della vettura possedesse un comportamento dinamico coerente con il modello reale.
Un vero bolide
Forte del grande successo riscosso negli ultimi mesi, Xiaomi intende promuovere la SU7 Ultra grazie alla partnership con Gran Turismo 7, che permetterà di valorizzare le prestazioni da supercar di una vettura capace di accelerare da 0 a 100 Km/h in 1,98 secondi.
Parliamo insomma di un vero e proprio bolide, caratterizzato uno Xiaomi Hyper Tri-Motor "Dual V8s + V6s" che esprime una potenza massima pari a 1.548 cavalli e una coppia di 1.770 Nm, supportati da sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante, posteriori multilink a cinque bracci e molle pneumatiche a doppia camera con ammortizzatori adattivi.