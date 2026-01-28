Microsoft annuncia ricavi in aumento, ma le vendite di Xbox crollano ancora

A registrare un calo sono stati anche le entrate legate ai contenuti e ai servizi di Xbox , che comprendono giochi, abbonamenti e servizi online, che hanno fatto segnare una diminuzione del 5% arrivando a 10,4 miliardi di dollari.

Purtroppo le notizie relative alla divisione gaming non sono altrettanto buone: i ricavi sono diminuti del 9% a 11,47 miliardi di dollari e le vendite di Xbox hanno perso un ulteriore 32% , attestandosi sugli 1,07 miliardi di dollari.

Il resoconto finanziario relativo all'ultimo trimestre fiscale riporta ricavi in aumento per Microsoft , con un +17% per un totale di 81,3 miliardi di dollari e una crescita ancora più impressionante per quanto concerne le entrate nette, che raggiungono i 38,5 miliardi di dollari facendo segnare un +60%.

Tutto bene a parte Xbox?

Mentre continuano a circolare voci sulla prossima Xbox, i dati comunicati da Microsoft parlano di una crescita a livello complessivo, trainata in particolare dalll'intelligenza artificiale, ma il settore gaming sta facendo fatica.

"Siamo solo alle prime fasi della diffusione dell'IA e Microsoft ha già costruito un business legato all'IA più grande rispetto ad alcuni dei nostri brand più importanti", ha dichiarato Satya Nadella, CEO di Microsoft. "Stiamo spingendo i confini di questo settore per creare nuovo valore per i nostri clienti e partner."

"I ricavi del Microsoft Cloud hanno superato i 50 miliardi di dollari in questo trimestre, a dimostrazione della forte domanda per il nostro portafoglio di servizi", ha aggiunto Amy Hood, vicepresidente esecutiva e direttore finanziario di Microsoft. "Abbiamo superato le aspettative in termini di ricavi, utile operativo e utile per azione."