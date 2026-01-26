Sarah Bond commenta i presunti elevati margini di profitto di Xbox imposti da Microsoft

Per chi non conoscesse il contesto, a ottobre un report di Jason Schreier sosteneva che, dalla fine del 2023, la divisione Xbox sarebbe passata sotto il diretto scrutinio della chief financial officer Amy Hood, che avrebbe innalzato in modo significativo gli obiettivi economici fino a puntare a margini del 30%. Una strategia che potrebbe aver contribuito ai licenziamenti degli ultimi anni, alla cancellazione di progetti ritenuti poco redditizi, come Contraband e Perfect Dark e, in parte, anche all' aumento dei prezzi di console e Game Pass , nel tentativo di aumentare i profitti.

Sarah Bond, presidente di Xbox , ha affrontato i recenti rumor secondo cui Microsoft avrebbe imposto alla divisione gaming margini di profitto del 30% , una percentuale sensibilmente più alta rispetto alla media del settore, che si aggira sul 17-22%.

La presidente di Xbox non conferma né smentisce

La questione è stata sollevata durante un'intervista con Fortune Magazine, che ha posto a Bond una domanda molto diretta: "Microsoft ha recentemente fissato obiettivi di margine di profitto del 30% per Xbox, ben al di sopra della media del settore. In che modo questo influisce sugli investimenti e sulle decisioni creative? È cambiato qualcosa da questo punto di vista?"

Sarah Bond

La risposta della presidente di Xbox, tuttavia, non è entrata nel merito della percentuale né ha offerto una smentita esplicita. Bond ha preferito spostare l'attenzione su una visione più ampia del business, volta a far crescere il numero di giocatori e sviluppatori all'interno dell'ecosistema verdecrociato.

"Adattiamo costantemente i nostri investimenti in base a ciò che accade nell'industria macroeconomica, a ciò che chiedono i giocatori e a ciò che chiedono gli sviluppatori, e il nostro obiettivo è offrire un ventaglio completo di esperienze che risponda a tutte queste esigenze. È un ciclo continuo in cui ci assicuriamo di portare avanti un business profittevole e sano, ma allo stesso tempo di favorire la crescita dei giocatori, degli sviluppatori e dell'engagement in tutto l'ecosistema."

In sostanza, la presidente di Xbox ha sviato la questione dei margini dei profitti in maniera elegante, per quanto l'assenza di una smentita esplicita e la scelta di deviare su argomenti più ampi potrebbero lasciare intendere che le informazioni trapelate non siano del tutto infondate.