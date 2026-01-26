Falsa partenza per Highguard: su Steam oltre l'80% delle recensioni è negativo per lo sparatutto free-to-play

Presentato come gioco di chiusura dei recenti The Game Awards, Highguard aveva generato molta curiosità e aspettative. Lo sparatutto gratuito, lanciato oggi su PC, PS5 e Xbox da Wildlight Entertainment, un team composto da veterani che hanno lavorato a titoli come Apex Legends e Call of Duty, sembra però non aver convinto il pubblico, almeno stando alle recensioni perlopiù negative degli utenti Steam.

Nel momento in cui scriviamo, oltre l'80% delle valutazioni è negativo: su circa 2.700 recensioni, solo il 18% risulta favorevole. I numeri di affluenza non sono disastrosi, ma neppure eccezionali considerando la natura free‑to‑play e l'attenzione mediatica del lancio. Secondo SteamDB, all'apertura dei server, avvenuta alle 18:00, si è registrato un picco di 97.000 giocatori contemporanei, scesi però rapidamente intorno ai circa 64.000 attuali.