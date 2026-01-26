8

Falsa partenza per Highguard: su Steam oltre l'80% delle recensioni è negativo per lo sparatutto free-to-play

Highguard debutta con numeri di affluenza più che discreti, ma viene accolto freddamente dagli utenti Steam, che criticano prestazioni e struttura del gameplay fin dalle prime ore dal lancio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/01/2026
Un personaggio di Highguard
Highguard
Highguard
Presentato come gioco di chiusura dei recenti The Game Awards, Highguard aveva generato molta curiosità e aspettative. Lo sparatutto gratuito, lanciato oggi su PC, PS5 e Xbox da Wildlight Entertainment, un team composto da veterani che hanno lavorato a titoli come Apex Legends e Call of Duty, sembra però non aver convinto il pubblico, almeno stando alle recensioni perlopiù negative degli utenti Steam.

Nel momento in cui scriviamo, oltre l'80% delle valutazioni è negativo: su circa 2.700 recensioni, solo il 18% risulta favorevole. I numeri di affluenza non sono disastrosi, ma neppure eccezionali considerando la natura free‑to‑play e l'attenzione mediatica del lancio. Secondo SteamDB, all'apertura dei server, avvenuta alle 18:00, si è registrato un picco di 97.000 giocatori contemporanei, scesi però rapidamente intorno ai circa 64.000 attuali.

Gira male e annoia velocemente

Scorrendo le recensioni negative su Steam, molti utenti lamentano un'ottimizzazione carente, ma non si tratta del classico caso in cui i problemi tecnici affossano la produzione. In tanti, infatti, definiscono il gioco semplicemente noioso.

Highguard, abbiamo provato il nuovo sparatutto tattico degli ex Respawn tra assedi e raid PvP Highguard, abbiamo provato il nuovo sparatutto tattico degli ex Respawn tra assedi e raid PvP

C'è chi critica la struttura del gameplay, sostenendo che il formato 3v3 mal si sposi con la grandezza delle mappe, generando lunghi momenti morti. Altri parlano di un titolo che tenta di pescare idee da vari esponenti del genere, finendo però per creare un'amalgama poco solida, insoddisfacente e priva di veri guizzi di originalità. Non mancano neppure paragoni poco lusinghieri con Concord.

Insomma, non una delle partenze migliori per un gioco multiplayer, anche se non è escluso che su console le sensazioni possano essere più positive, quantomeno sul fronte delle prestazioni. La speranza è che il team di Wildlight faccia tesoro dei feedback raccolti al lancio e riesca a correggere rapidamente la rotta.

