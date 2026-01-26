La data di uscita di WWE 2K26 svelata da un leak: arriverà anche su Switch 2, ma forse non su PS4 e Xbox One

WWE 2K abbandona definitivamente le console di vecchia generazione?

Rimane invece incerta la pubblicazione su PS4 e Xbox One: la "gola profonda" sostiene infatti di non aver trovato alcun riferimento a queste versioni nei metadati in suo possesso. È possibile quindi che 2K abbia deciso di abbandonare definitivamente le console della scorsa generazione, oppure che siano previste edizioni esclusivamente digitali, come su PC.

Per avere delle informazioni certe in questo senso non resta che attendere il 30 gennaio, data fissata per l'apertura delle prenotazioni e per la presentazione ufficiale del gioco, occasione in cui verranno svelati tutti i dettagli su uscita, piattaforme e varianti disponibili al lancio con i relativi bonus. Nel frattempo il gioco è stato anticipato da un teaser trailer dedicato alla Attitude Era Edition, che dà risalto ad alcune dei momenti più iconici di questo particolare periodo segnato dalle imprese di wrestler come "Stone Cold" Steve Austin e The Rock.