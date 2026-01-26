Resident Evil Requiem su PS5 Pro girerà a 4K e fino a massimo 120 fps su PS5 Pro

Akifumi Nakanishi, uno dei director di Resident Evil Requiem , è stato recentemente intervistato sul PlayStation Blog giapponese, dove ha svelato cosa possono aspettarsi i giocatori dalle prestazioni del titolo su PS5 Pro .

Verranno sfruttate anche le funzionalità del DualSense

"Su PS5 Pro è possibile attivare e disattivare il ray tracing. Con il ray tracing attivo, il gioco gira in output 4K, 60 fps e con ray tracing completo", ha detto Nakanishi. "Disattivandolo, chi possiede un monitor ad alto frame rate può giocare fino a 120 fps, con una media intorno ai 90 fps. Abbiamo dedicato molto tempo all'ottimizzazione.

"A livello personale, ciò che mi ha colpito di più su PS5 Pro è proprio l'alto frame rate. Potresti pensare: 'Si nota davvero così tanto la differenza?' Ma quando si torna ai 60 fps, si avverte subito una certa mancanza. È difficile da spiegare, ma la quantità di informazioni a schermo cambia completamente la percezione e la credibilità del mondo di gioco."

Nakanishi non ha invece approfondito le prestazioni su PS5 base, anche se è lecito aspettarsi le classiche modalità Qualità e Prestazioni a 60 fps. Ha però confermato il supporto alle funzionalità del DualSense, tra cui feedback aptico, grilletti adattivi e speaker integrato, pensate per rendere l'esperienza ancora più immersiva.

"Dopotutto, credo che Resident Evil debba far paura per funzionare davvero, quindi abbiamo sfruttato le funzioni del DualSense proprio per amplificare la componente horror. Per esempio, quando vieni sopraffatto da uno zombie, alla fine ti morde: ci siamo impegnati affinché, grazie al feedback aptico, tu possa percepire nelle mani che impugnano il controller sia la presa sul braccio sia la sensazione del morso.

"Ovviamente anche il peso del grilletto quando si spara cambia a seconda dell'arma, grazie ai grilletti adattivi. Durante la ricarica si attivano vibrazioni e viene emesso un suono dal microfono del controller. Inoltre, negli enigmi in cui devi ruotare una scatola contenente gioielli, la sensazione dei gioielli che tintinnano all'interno è riprodotta tramite vibrazioni e suoni provenienti dal controller, rendendo il mondo di gioco ancora più realistico e aumentando l'immersione."