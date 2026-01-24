WWE 2K26 è stato annunciato con un teaser della Attitude Era Edition

WWE 2K26 è stato annunciato ufficialmente da WWE e 2K Games, con un teaser della Attitude Era Edition che ripercorre alcune fra le sequenze più iconiche di quel particolare periodo, che ha visto l'ascesa di personaggi come "Stone Cold" Steve Austin, The Rock e la D-Generation X.

Il video rivela la data di apertura delle prenotazioni, fissata al prossimo 30 gennaio: per allora conosceremo senz'altro maggiori dettagli sulla nuova edizione del gioco, che si vocifera sarà disponibile unicamente per le piattaforme di attuale generazione.

WWE 2K26 uscirà dunque soltanto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con un'eventuale versione per Nintendo Switch 2 in arrivo più avanti? Al momento sembra l'ipotesi più probabile, così come circolano diverse indiscrezioni in merito alle modalità presenti e ai loro protagonisti.

Stando ai rumor, infatti, il 2K Showcase di quest'anno sarà dedicato alla carriera di CM Punk e assisteremo al ritorno di alcune tipologie di stipulazioni, oltre all'arrivo dell'inedito Dumpster Match.