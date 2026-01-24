1

Il prezzo del Premium Upgrade di Forza Horizon 6 sta facendo discutere

Il Premium Upgrade di Forza Horizon 6, che consente agli abbonati a Xbox Game Pass di accedere al gioco con quattro giorni di anticipo, sta facendo discutere per via del prezzo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/01/2026
Una delle vetture di Forza Horizon 6 fra le strade di Tokyo
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Il prezzo del Premium Upgrade di Forza Horizon 6 sta facendo discutere: il pacchetto consente agli abbonati a Xbox Game Pass di accedere al gioco con quattro giorni di anticipo e ottenere le due espansioni che arriveranno in futuro, oltre a vari DLC, ma costa 59,99€.

Si tratta di una somma quasi pari a quella necessaria per acquistare una copia della standard edition di Forza Horizon 6, e che rispetto allo scorso anno ha subito un aumento di 10 euro, aumento che peraltro risulta enfatizzato in determinati mercati.

Nel Regno Unito, ad esempio, il Premium Upgrade e la standard edition costano entrambi 59,99 sterline, mentre in Australia il pacchetto per l'aggiornamento alla versione Premium ha raggiunto un prezzo pari a 190 dollari australiani contro i 150 della precedente edizione.

L'edizione Premium di Forza Horizon 6 consentirà di giocare con quattro giorni di anticipo L'edizione Premium di Forza Horizon 6 consentirà di giocare con quattro giorni di anticipo

Si sono dunque levate voci critiche nei confronti di questo posizionamento, che conferma la volontà ormai consolidata da parte di Microsoft di monetizzare i suoi titoli di punta a prescindere dalla loro presenza nel catalogo di Xbox Game Pass.

59,99€ per giocare in anticipo

Il trailer di presentazione di Forza Horizon 6 ha senz'altro alimentato l'entusiasmo dei tantissimi fan della serie, ed è proprio su questo aspetto che i produttori puntano per vendere l'accesso antcipato legato alla Premium Edition, che acquistata singolarmente costa 119,99€.

Alla fine dei conti è proprio l'accesso anticipato a rappresentare il contenuto più prezioso e concreto del pacchetto, visto che le già citate espansioni non hanno ancora una data di uscita: un approccio già visto ma che in questo caso salta all'occhio per via del rincaro.

