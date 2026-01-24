Il prezzo del Premium Upgrade di Forza Horizon 6 sta facendo discutere: il pacchetto consente agli abbonati a Xbox Game Pass di accedere al gioco con quattro giorni di anticipo e ottenere le due espansioni che arriveranno in futuro, oltre a vari DLC, ma costa 59,99€.

Si tratta di una somma quasi pari a quella necessaria per acquistare una copia della standard edition di Forza Horizon 6, e che rispetto allo scorso anno ha subito un aumento di 10 euro, aumento che peraltro risulta enfatizzato in determinati mercati.

Nel Regno Unito, ad esempio, il Premium Upgrade e la standard edition costano entrambi 59,99 sterline, mentre in Australia il pacchetto per l'aggiornamento alla versione Premium ha raggiunto un prezzo pari a 190 dollari australiani contro i 150 della precedente edizione.

Si sono dunque levate voci critiche nei confronti di questo posizionamento, che conferma la volontà ormai consolidata da parte di Microsoft di monetizzare i suoi titoli di punta a prescindere dalla loro presenza nel catalogo di Xbox Game Pass.