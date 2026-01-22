L'edizione Premium di Forza Horizon 6 consentirà di giocare con quattro giorni di anticipo

Oltre a presentare il gioco e svelarne la data d'uscita, Playground Games e Microsoft hanno annunciato anche le varie edizioni di Forza Horizon 6 . Chi sceglierà la Premium Edition , la più costosa, potrà giocare con 4 giorni di anticipo rispetto alla data d'uscita, fissata al 19 maggio 2026. Quindi potrà accedere al gioco dal 15 maggio.

Le edizioni e i vari extra

Vediamo le diverse edizioni, con i relativi contenuti.

Tutte le edizioni di Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 Premium Edition

Accesso anticipato di 4 giorni a partire dal 15 maggio 2026

Include il gioco completo

Abbonamento VIP

Welcome Pack

Car Pass

Time Attack Car Pack

Italian Passion Car Pack (disponibile dopo il lancio)

Espansioni 1 e 2 (disponibili dopo il lancio)

Forza Horizon 6 Premium Upgrade

Accesso anticipato di 4 giorni a partire dal 15 maggio 2026

Abbonamento VIP

Welcome Pack

Car Pass

Time Attack Car Pack

Italian Passion Car Pack (disponibile dopo il lancio)

Espansioni 1 e 2 (disponibili dopo il lancio)

Forza Horizon 6 Deluxe Edition

Disponibile dal 19 maggio 2026

Include il gioco completo

Welcome Pack

Car Pass

Forza Horizon 6 Standard Edition

Disponibile dal 19 maggio 2026

Include il gioco completo

Parlando dei singoli contenuti, il Welcome Pack è pensato per offrire una partenza rapida ai giocatori. Include cinque auto speciali già ottimizzate, un Car Voucher per ottenere gratuitamente qualsiasi vettura disponibile nell'Autoshow e tre ticket per sbloccare capi d'abbigliamento comuni o rari, permettendo di personalizzare subito il proprio stile al Festival.

La VIP Membership rappresenta un accesso permanente ad alcune ricompense esclusive. Garantisce un bonus del 100% ai crediti ottenuti nelle gare, tre auto Forza Edition riservate ai VIP, una Super Wheelspin settimanale e oggetti estetici esclusivi come emote, clacson e decorazioni. I membri VIP ricevono inoltre gratuitamente la Tokyo City House, una raffinata abitazione suburbana con garage personalizzabile. L'abbonamento VIP è acquistabile separatamente o incluso nelle edizioni Premium e Premium Upgrade, ed è valido a vita.

Il Car Pass aggiunge 30 nuove auto, con un veicolo rilasciato ogni settimana a partire dal 19 maggio. Tutte le vetture vengono aggiunte gratuitamente al garage una sola volta, senza costi in crediti di gioco.

Il Time Attack Car Pack è pensato per gli amanti della guida più tecnica e include 8 auto leggendarie, ideali per stabilire nuovi record nei circuiti Time Attack sparsi per il Giappone. Anche in questo caso, ogni auto viene aggiunta gratuitamente al garage.

L'Italian Passion Car Pack, disponibile dopo il lancio, celebra l'eccellenza automobilistica italianaaggiungendo quattro vetture iconiche: Ferrari F80 (2025), Ferrari 275 GTB4 Spider (1967), Alfa Romeo Giulia GTAm (2021) e Alfa Romeo SE 048SP (1990).

Infine, le Espansioni 1 e 2 amplieranno ulteriormente l'esperienza di gioco dopo l'uscita, introducendo nuove ambientazioni, veicoli inediti e meccaniche di gameplay aggiuntive. Le espansioni saranno acquistabili separatamente ma sono incluse nella Premium Edition, nel Premium Upgrade e nel pacchetto Expansions Bundle.

Inoltre, chi preordinerà Forza Horizon 6 riceverà una Ferrari J50 completa di messa a punto.