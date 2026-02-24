Forza Horizon 6 collabora con Sung Kang di Fast & Furious per un video su un contest dedicato

Fin dal suo annuncio, Forza Horizon 6 e la sua ambientazione sono stati associati dai fan a Fast & Furious: Tokyo Drift, e il nuovo video pubblicato oggi da Microsoft non fa che aumentare questa impressione, visto che ha per protagonista l'attore Sung Kang.

L'attore in questione ha interpretato il ruolo di Han Lue nella saga di Fast & Furious, ma al di là di questa parte è anche un vero appassionati di motori, come dimostra anche nel video in questione, in cui lo vediamo al volante di una mitica Toyota AE86, vettura giapponese storica.

Il video pubblicizza in particolare un contest collegato a Forza Horizon 6, ma le implicazioni della collaborazione potrebbero riguardare anche contenuti aggiuntivi per il gioco, chissà.