Forza Horizon 6 collabora con Sung Kang di Fast & Furious per un video su un contest dedicato

Fin dal suo annuncio, Forza Horizon 6 e la sua ambientazione sono stati associati dai fan a Fast & Furious: Tokyo Drift, e il nuovo video pubblicato oggi da Microsoft non fa che aumentare questa impressione, visto che ha per protagonista l'attore Sung Kang.
L'attore in questione ha interpretato il ruolo di Han Lue nella saga di Fast & Furious, ma al di là di questa parte è anche un vero appassionati di motori, come dimostra anche nel video in questione, in cui lo vediamo al volante di una mitica Toyota AE86, vettura giapponese storica.
Il video pubblicizza in particolare un contest collegato a Forza Horizon 6, ma le implicazioni della collaborazione potrebbero riguardare anche contenuti aggiuntivi per il gioco, chissà.
Vincere un viaggio in Giappone
Il concorso in questione è l'Horizon Passport Sweepstakes, che consente di vincere anche un viaggio in Giappone, oltre ad altri premi collegati a Forza Horizon 6 e lezioni di guida in drifting con esperti del settore, dunque può risultare decisamente interessante.
Potete trovare le informazioni sul concorso Horizon Passport Sweepstakes a questo indirizzo, in pratica è necessario mettere il gioco in wishlist e completare anche il form presente in questa pagina, ma è obbligatorio avere almeno 21 anni e il tutto va inviato entro il 23 marzo.
Per il resto, però, rimane questa particolare comparsata di Sung Kang, che fa pensare a una possibile collaborazione più estesa con l'attore se non addirittura con il franchise Fast & Furious.
Per il momento, possiamo goderci la corsa dell'attore a bordo della Toyota AE86 fra le strade di montagna giapponesi, ricordando anche il manga Initial D, oltre a qualche altro scorcio proprio su Forza Horizon 6.