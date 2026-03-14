Forza Horizon 6 punta a una Tokyo ricca e vivace, con tante variazioni di scenario

La serie Forza Horizon, data anche la sua natura di gioco di guida a mondo aperto , si è concentrata soprattutto su ampi spazi aperti che possono essere percorsi in libertà dalle auto, spesso e volentieri andando fuoristrada alla ricerca di nuovi percorsi inediti, ma in questo caso siamo di fronte a qualcosa di diverso.

Tante variazioni di scena in città

La costruzione di aree urbane è particolarmente complessa in un gioco che pone la libertà di guida e interpretazione dei percorsi come elementi principali, dunque si tratta di trovare dei compromessi tra una ricostruzione realistica di certi ambienti e il fatto che questi risultino comunque ideali per un gioco di corse.

Playground Games ha intenzione di proporre una città particolarmente viva con Tokyo, andando anche oltre alle zone urbane presenti in Forza Horizon 5 che a dire il vero non erano riuscite a convincere più di tanto rispetto agli altri scenari presenti nella mappa.

"Ciò che stiamo studiando è quella sensazione di movimento tra uno spazio e l'altro. Passare da un deserto a un altro tipo di deserto: è un cambiamento che può avere uno scarso impatto", ha spiegato Torben Ellert, design director, su Forza Horizon 5.

"Ma passare dalla periferia al centro città [in Forza Horizon 6], quello è un netto cambiamento, e immediato. Uscire da un vicolo - che è strettissimo - e ritrovarsi su una grande strada a quattro corsie che attraversa il centro della città", sono queste le variazioni di notevole impatto che gli sviluppatori hanno inserito nel nuovo gioco.

In questo senso si cerca una maggiore densità di esperienze differenti all'interno della mappa, lavorando anche su variazioni all'interno della stessa zona urbana. In precedenza abbiamo visto un video gameplay con varie attività nell'open world e uno sulla Toyota Land Cruiser.