EA ha lanciato su Steam le offerte della Primavera Ludica con sconti fino al 90%

Su Steam è arrivata una ventata di primavera... e di sconti. Electronic Arts ha infatti dato il via alla promozione Primavera Ludica, con ribassi che arrivano fino al 90% su molti titoli del suo catalogo.
Tra le offerte più interessanti spicca Star Wars Jedi: Survivor, proposto a soli 6,29 euro grazie a uno sconto del 90%. Anche Dragon Age: The Veilguard scende sensibilmente di prezzo e può essere acquistato per 20,99 euro con un taglio del 65%.
Altre promozioni attive
Restando nell'universo BioWare, la Mass Effect Legendary Edition scende a 5,99 euro, mentre Dragon Age Inquisition è disponibile a 9,99 euro. Da segnalare anche il prezzo particolarmente vantaggioso di Need for Speed Unbound, che con uno sconto del 90% arriva a 6,99 euro.
La promozione include inoltre numerosi titoli sotto i 5 euro. Mirror's Edge e Mirror's Edge Catalyst vengono proposti a 4,99 euro ciascuno, mentre Titanfall 2, A Way Out e i primi due Unravel scendono a 2,99 euro. Anche Alice: Madness Returns entra in offerta a un prezzo simbolico di 1,99 euro.
L'intero catalogo delle offerte EA è consultabile su Steam a questo indirizzo. Gli sconti restereanno attivi fino fino al 19 marzo.