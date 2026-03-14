EA ha lanciato su Steam le offerte della Primavera Ludica con sconti fino al 90%

Su Steam è arrivata una ventata di primavera... e di sconti. Electronic Arts ha infatti dato il via alla promozione Primavera Ludica, con ribassi che arrivano fino al 90% su molti titoli del suo catalogo.

Tra le offerte più interessanti spicca Star Wars Jedi: Survivor, proposto a soli 6,29 euro grazie a uno sconto del 90%. Anche Dragon Age: The Veilguard scende sensibilmente di prezzo e può essere acquistato per 20,99 euro con un taglio del 65%.