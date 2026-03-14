Silent Hill f è il gioco dell'anno dei Famitsu Dengeki Game Awards 2025

Silent Hill f è il gioco dell'anno per i Famitsu Dengeki Game Awards 2025, prestigioso riconoscimento dato da due storiche testate videoludiche giapponesi. L'horror di Konami continua a raccogliere consensi, quindi, e in qualche modo è diventato un forte motivo d'orgoglio per il mondo dei videogiochi dell'arcipelago, per come è riuscito a recuperare la serie, portandola oltretutto in uno scenario locale.
Silent Hill f ha vinto anche il premio per il miglior team di sviluppo e per la performance di Konatsu Kato, l'attrice che ha dato voce e fattezze a Hinako, la protagonista.
L'unico altro titolo che ha ricevuto più di un premio è Urban Legend Deconstruction Center, che è stato riconosciuto come gioco indie e come avventura dell'anno.
Ma ora bando alle ciance e vediamo tutti i premiati.
- Gioco dell'Anno (GOTY): SILENT HILL f / KONAMI
- MVC (Migliori sviluppatori e studi di gioco): Il team di sviluppo di SILENT HILL f
- Categoria Sceneggiatura: The Hundred Line -Last Defense Academy- / Aniplex
- Categoria Grafica: Ghost of Yōtei / Sony Interactive Entertainment
- Categoria Musica: Mario Kart World / Nintendo
- Categoria Doppiatore: Konatsu Kato / SILENT HILL f
- Categoria Personaggio: Karasuba / Leggende Pokémon: Z-A
- Categoria Gioco Online: REPO / semiwork
- Categoria Azione: Donkey Kong Bananza / Nintendo
- Categoria Azione-Avventura: Ghost of Yōtei / Sony Interactive Entertainment
- Categoria Avventura: Urban Legend Deconstruction Center / Shueisha Games
- Categoria GDR: Pokémon LEGENDS ZA
- Categoria App di Gioco: SD Gundam G Generation Eternal / Bandai Namco Entertainment
- Categoria Gioco Indie: Urban Legend Deconstruction Center / Shueisha Games
- Categoria Esordienti: The Hundred Line -Last Defense Academy- / Aniplex
- Titolo più atteso del 2026: The Duskbloods / FromSoftware
- Premio Speciale Famitsu/Dengeki: Split Fiction / Electronic Arts, The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st / Nihon Falcom