Silent Hill f è il gioco dell'anno dei Famitsu Dengeki Game Awards 2025

Silent Hill f è il gioco dell'anno per i Famitsu Dengeki Game Awards 2025 , prestigioso riconoscimento dato da due storiche testate videoludiche giapponesi. L'horror di Konami continua a raccogliere consensi, quindi, e in qualche modo è diventato un forte motivo d'orgoglio per il mondo dei videogiochi dell'arcipelago, per come è riuscito a recuperare la serie, portandola oltretutto in uno scenario locale.

Silent Hill f ha vinto anche il premio per il miglior team di sviluppo e per la performance di Konatsu Kato, l'attrice che ha dato voce e fattezze a Hinako, la protagonista.

L'unico altro titolo che ha ricevuto più di un premio è Urban Legend Deconstruction Center, che è stato riconosciuto come gioco indie e come avventura dell'anno.

Ma ora bando alle ciance e vediamo tutti i premiati.