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Silent Hill f è il gioco dell'anno dei Famitsu Dengeki Game Awards 2025

Sono stati pubblicati i risultati delle premiazioni dei Famitsu Dengeki Game Awards 2025, uno dei più prestigiosi premi videoludici giapponesi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   14/03/2026
La protagonista di Silent Hill f
Silent Hill f
Silent Hill f
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Silent Hill f è il gioco dell'anno per i Famitsu Dengeki Game Awards 2025, prestigioso riconoscimento dato da due storiche testate videoludiche giapponesi. L'horror di Konami continua a raccogliere consensi, quindi, e in qualche modo è diventato un forte motivo d'orgoglio per il mondo dei videogiochi dell'arcipelago, per come è riuscito a recuperare la serie, portandola oltretutto in uno scenario locale.

Silent Hill f ha vinto anche il premio per il miglior team di sviluppo e per la performance di Konatsu Kato, l'attrice che ha dato voce e fattezze a Hinako, la protagonista.

L'unico altro titolo che ha ricevuto più di un premio è Urban Legend Deconstruction Center, che è stato riconosciuto come gioco indie e come avventura dell'anno.

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Ma ora bando alle ciance e vediamo tutti i premiati.

  • Gioco dell'Anno (GOTY): SILENT HILL f / KONAMI
  • MVC (Migliori sviluppatori e studi di gioco): Il team di sviluppo di SILENT HILL f
  • Categoria Sceneggiatura: The Hundred Line -Last Defense Academy- / Aniplex
  • Categoria Grafica: Ghost of Yōtei / Sony Interactive Entertainment
  • Categoria Musica: Mario Kart World / Nintendo
  • Categoria Doppiatore: Konatsu Kato / SILENT HILL f
  • Categoria Personaggio: Karasuba / Leggende Pokémon: Z-A
  • Categoria Gioco Online: REPO / semiwork
  • Categoria Azione: Donkey Kong Bananza / Nintendo
  • Categoria Azione-Avventura: Ghost of Yōtei / Sony Interactive Entertainment
  • Categoria Avventura: Urban Legend Deconstruction Center / Shueisha Games
  • Categoria GDR: Pokémon LEGENDS ZA
  • Categoria App di Gioco: SD Gundam G Generation Eternal / Bandai Namco Entertainment
  • Categoria Gioco Indie: Urban Legend Deconstruction Center / Shueisha Games
  • Categoria Esordienti: The Hundred Line -Last Defense Academy- / Aniplex
  • Titolo più atteso del 2026: The Duskbloods / FromSoftware
  • Premio Speciale Famitsu/Dengeki: Split Fiction / Electronic Arts, The Legend of Heroes: Trails in the Sky the 1st / Nihon Falcom
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