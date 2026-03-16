Silent Hill f per PS5 è in super sconto su AliExpress: con questo codice spenderai davvero poco

Le offerte sono valide dal 16 al 25 marzo fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi riportati sono indicativi e potrebbero subire lievi variazioni. Inoltre, i coupon hanno un limite massimo, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.

Silent Hill in offerta

Silent Hill f è il nuovo capitolo della celebre saga horror, ambientato nel Giappone rurale degli anni '60. Vestirai i panni della giovane Shimizu Hinako e dovrai farti strada tra i sentieri distorti di Ebisugaoka. Affronterai una serie di creature mostruose e inquietanti, ma anche i fantasmi del tuo passato. Si tratta di un gioco audace e attuale in cui tradizione e modernità si sposano in modo efficace. Storia, dialoghi e regia sono semplicemente straordinari, con un messaggio e una voce tutta sua.

A volte, però, l'azione prende il sopravvento nelle parentesi peggiori, mentre il sistema di combattimento potrebbe risultare rigido e poco riuscito. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio. Nel complesso, se ami il genere, è un titolo che dovresti recuperare quanto prima.