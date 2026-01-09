0

Silent Hill non è un luogo bensì un fenomeno, spiega il producer

Il producer della serie Silent Hill, Motoi Okamoto, ha spiegato che questo nome non fa semplicemente riferimento a un luogo, bensì a un fenomeno.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/01/2026
Ryukishi07, sceneggiatore di Silent Hill f, ha rivelato in un'intervista che il produttore della serie, Motoi Okamoto, gli ha spiegato che Silent Hill non è un luogo bensì un fenomeno, ed è per questo motivo che è stato possibile ambientare l'ultimo episodio in uno scenario differente.

"Ho discusso di molte cose con il producer della serie, Motoi Okamoto, durante un incontro che abbiamo avuto dopo che mi è stato chiesto di scrivere la sceneggiatura di Silent Hil f", ha raccontato Ryukishi07. "Perché è ambientato in Giappone? Che cos'è esattamente Silent Hill?"

"Alla fine siamo giunti alla conclusione che Silent Hill non è semplicemente il nome di un luogo, bensì di un fenomeno. Col senno di poi, penso di essere riuscito a creare una base piuttosto soddisfacente per la storia e il mondo di gioco partendo proprio da questa idea."

A ben vedere, si tratta di un concetto non nuovo per il franchise Konami: già ai tempi di Silent Hill: The Short Message è stata avanzata una teoria simile, che peraltro ha diviso profondamente la community.

Il luogo è l'Otherworld

Alcune settimane fa Motoi Okamoto ha accennato alla possibilità di portare la serie di Silent Hill anche in altre location, riallacciandosi proprio a questo concetto del fenomeno piuttosto che del luogo. Un luogo, tuttavia, esiste davvero ed è sempre lo stesso: l'Otherworld.

È proprio questo spazio sovrannaturale a rappresentare l'effettivo scenario dei diversi capitoli di Silent Hill, piuttosto che la cittadina che fa da tramite verso tale mondo esterno e insidioso, abitato da creature frutto delle paure e dei traumi delle persone.

