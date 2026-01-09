Silent Hill non è un luogo bensì un fenomeno, spiega il producer

Ryukishi07, sceneggiatore di Silent Hill f, ha rivelato in un'intervista che il produttore della serie, Motoi Okamoto, gli ha spiegato che Silent Hill non è un luogo bensì un fenomeno, ed è per questo motivo che è stato possibile ambientare l'ultimo episodio in uno scenario differente.
"Ho discusso di molte cose con il producer della serie, Motoi Okamoto, durante un incontro che abbiamo avuto dopo che mi è stato chiesto di scrivere la sceneggiatura di Silent Hil f", ha raccontato Ryukishi07. "Perché è ambientato in Giappone? Che cos'è esattamente Silent Hill?"
"Alla fine siamo giunti alla conclusione che Silent Hill non è semplicemente il nome di un luogo, bensì di un fenomeno. Col senno di poi, penso di essere riuscito a creare una base piuttosto soddisfacente per la storia e il mondo di gioco partendo proprio da questa idea."
A ben vedere, si tratta di un concetto non nuovo per il franchise Konami: già ai tempi di Silent Hill: The Short Message è stata avanzata una teoria simile, che peraltro ha diviso profondamente la community.
Il luogo è l'Otherworld
Alcune settimane fa Motoi Okamoto ha accennato alla possibilità di portare la serie di Silent Hill anche in altre location, riallacciandosi proprio a questo concetto del fenomeno piuttosto che del luogo. Un luogo, tuttavia, esiste davvero ed è sempre lo stesso: l'Otherworld.
È proprio questo spazio sovrannaturale a rappresentare l'effettivo scenario dei diversi capitoli di Silent Hill, piuttosto che la cittadina che fa da tramite verso tale mondo esterno e insidioso, abitato da creature frutto delle paure e dei traumi delle persone.