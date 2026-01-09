Pathologic 3 è disponibile, tutta la serie è in sconto

Lo studio di sviluppo Ice-Pick Lodge ha annunciato il lancio di Pathologic 3 per PC e PlayStation 5, terzo capitolo della criptica serie, amatissima da chi ha avuto modo di giocarci e si è preso tempo per comprenderla. Contemporaneamente ha messo in forte sconto i Pathologic precedenti, per la gioia di chi vuole recuperarli per capire di cosa stiamo parlando.
Bundle e trailer
Il gioco costa 34,99 euro, ma attualmente potete portarlo a casa per 27,99 euro, grazie allo sconto di lancio del 20%, che sarà attivo per due settimane. Inoltre, chi possiede Pathologic 2 o Pathologic Classic HD, può ottenere un ulteriore 15% di sconto acquistando il gioco tramite uno dei bundle presenti su Steam, accessibili dalla pagina principale del gioco.
Non poteva mancare un evocativo trailer di lancio, che dà conto della complessità concettuale del gioco, in cui vestiamo i panni di uno scienziato che deve combattere contro una terribile epidemia che ha colpito un remoto villaggio, dove niente è come sembra. Avete solo 12 giorni per farcela. Sempre che sia davvero possibile riuscire.
Oltre all'edizione standard e ai vari bundle con altri giochi, è possibile acquistare anche il Supporter Bundle di Pathologic 3 per 40,27 euro (33,96 con lo sconto di lancio), un'edizione speciale del gioco che include un pacchetto di contenuti in-game extra. Si tratta di una versione pensata per chi vuole supportare il team di sviluppo, che oltre al gioco comprende alcuni oggetti d'arredamento supplementari, dei dialoghi extra in gioco collegati agli stessi e una schermata esclusiva per il menu di gioco.