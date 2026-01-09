Pathologic 3 è disponibile, tutta la serie è in sconto

Lo studio di sviluppo Ice-Pick Lodge ha annunciato il lancio di Pathologic 3 per PC e PlayStation 5, terzo capitolo della criptica serie, amatissima da chi ha avuto modo di giocarci e si è preso tempo per comprenderla. Contemporaneamente ha messo in forte sconto i Pathologic precedenti, per la gioia di chi vuole recuperarli per capire di cosa stiamo parlando.