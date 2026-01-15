0

Pathologic 3 per PC è di nuovo in sconto su Instant Gaming: perfetto se cerchi un titolo immersivo e inquietante

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Pathologic 3 per PC, il nuovo gioco di Ice-Pick Lodge. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

15/01/2026
Pathologic 3
Pathologic 3
Pathologic 3
Su Instant Gaming è disponibile Pathologic 3 per PC a 14,99 € invece di 35 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22% il prezzo finale sarà di 18,29 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Cos'è Pathologic 3

Si tratta dell'horror psicologico di Ice-Pick Lodge pubblicato lo scorso 9 gennaio. In questa avventura inquietante avrai solo 12 giorni di tempo per salvare una città da una misteriosa epidemia. Vestirai i panni di Daniil Dankovsky, fisico e ricercatore che dovrà esaminare i suoi pazienti e trovare una diagnosi.

Ogni persona avrà una sua storia unica e un mistero medico da risolvere: in alcuni casi potrebbero perfino mentire o nascondere le loro motivazioni. Preparati a commettere errori e ad affrontare le loro conseguenze: le tue azioni plasmeranno l'intera città. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere le nostre prime impressioni dopo aver provato il prologo.

