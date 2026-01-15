Con il progressivo aumento dei prezzi di DDR4 e DDR5 si ritorna al 2010: boom di vendite delle schede madri DDR3

L'aumento dei prezzi di DDR4 e DDR5 sta riportando in auge le piattaforme DDR3. In Cina le vendite di schede madri DDR3 sono cresciute fino a tre volte.

Il mercato hardware PC sta vivendo una curiosa inversione di tendenza che riporta gli utenti indietro nel tempo, direttamente agli anni 2010. A causa dei forti rincari delle memorie DDR4 e DDR5, sempre più consumatori stanno riscoprendo le piattaforme DDR3, considerate ormai superate fino a poco tempo fa. Quella che sembrava semplice nostalgia si sta trasformando in una vera e propria risposta pratica all'attuale crisi dei prezzi. Secondo un report di Board Channels, i produttori di schede madri in Cina stanno registrando una crescita significativa delle vendite di motherboard DDR3, con volumi aumentati di due o tre volte rispetto al periodo precedente alla carenza di RAM.

Schede madri DDR3 con processori Intel di 6°, 7°, 8° e 9° gen A trainare il fenomeno sono i bundle che combinano schede madri DDR3 con processori Intel di sesta, settima, ottava e nona generazione. CPU come quelle basate sulle architetture Skylake, Kaby Lake e Coffee Lake stanno tornando popolari, soprattutto nel mercato dell'usato, dove rappresentano una soluzione accessibile per chi vuole assemblare un PC funzionale spendendo il meno possibile. A causa del rincaro dei prezzi di DDR5, AMD conferma il rilancio della piattaforma AM4 Questi pacchetti motherboard-CPU, secondo le fonti locali, stanno andando particolarmente a ruba. Il trend si inserisce in un contesto più ampio di ritorno alle piattaforme precedenti. Solo poche settimane fa si parlava di una rinnovata attenzione verso le piattaforme DDR4, con aziende come ASUS e AMD impegnate ad aumentare la produzione e la disponibilità di componenti più datati.