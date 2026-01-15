La demo di Nioh 3 permetterà di spostare i salvataggi nel gioco completo: ricordiamo la data di uscita

La demo, ricordiamo, sarà disponibile a partire dal 29 gennaio su PlayStation 5 e Steam . Non è inoltre la prima volta che una demo viene resa disponibile: nel giugno 2025 Team NINJA ha pubblicato una versione di prova del gioco, solo per PS5.

Team NINJA ha svelato tramite un nuovo post sui social che la ventura demo di Nioh 3 , il gioco di ruolo d'azione previsto per il 6 febbraio, includerà un ottimo bonus: i progressi e la creazione del personaggio potranno essere trasportati nel gioco completo, una volta acquistato.

Il trailer di Nioh 3

Come potete vedere qui sotto, Team NINJA ha scritto: "La demo di Nioh 3 è in arrivo su PS5 e Steam il 29 gennaio 2026! I salvataggi della demo possono essere spostati nel gioco completo, quindi create il vostro protagonista personalizzato e affrontate le sfide che vi attendono nell'oscuro periodo Sengoku giapponese. Nioh 3 sarà disponibile dal 6 febbraio 2026. Fate la prenotazione ora." Nel post potete trovare i link per il PS Store e Steam. Non è per ora prevista una pubblicazione su Xbox o Nintendo Switch 2.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nel post è disponibile anche un trailer che permette di farsi un'idea delle ambientazioni di gioco e delle creature che andremo ad affrontare. Non mancano mostri veramente enormi e in generale pare che l'opera sarà parecchio spettacolare.

Il video ricorda anche che chi acquisterà l'opera al lancio otterrà dei set di armatura aggiuntivi, compresi quelli ispirati ai protagonisti dei primi due capitoli di Nioh. Vi lasciamo infine al nostro speciale nel quale il Team NINJA ci svela i retroscena del gioco.