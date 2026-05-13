Silent Hill f e Silent Hill 2 Remake raggiungono nuovi traguardi di vendite e giocatori

Konami ha aggiornato i dati relativi ai risultati raggiunti da Silent Hill f e Silent Hill 2 Remake, confermando che entrambi stanno andando molto bene sul mercato e che il rilancio della serie sembra dunque proseguire nel migliore dei modi.

Silent Hill f ha superato i 2 milioni di copie vendute, considerando sia il formato fisico che quello in digitale, in base ai dati aggiornati al 22 aprile, dunque piuttosto recenti. Si tratta di un ulteriore incremento rispetto a quanto era stato riferito in precedenza: nel periodo di lancio, il gioco aveva raggiunto un milione di copie praticamente nel primo giorno.

Si tratta di un notevole risultato per un gioco considerato comunque piuttosto di nicchia, essendo peraltro un capitolo completamente nuovo e caratterizzato anche da diverse novità per quanto riguarda ambientazione e struttura.