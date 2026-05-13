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Silent Hill f e Silent Hill 2 Remake raggiungono nuovi traguardi di vendite e giocatori

Konami aggiorna i dati riguardanti la diffusione sul mercato di Silent Hill f e Silent Hill 2 Remake, che raggiungono entrambi nuovi traguardi confermando il successo del rilancio.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   13/05/2026
La protagonista di Silent Hill f
Silent Hill 2
Silent Hill 2
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Konami ha aggiornato i dati relativi ai risultati raggiunti da Silent Hill f e Silent Hill 2 Remake, confermando che entrambi stanno andando molto bene sul mercato e che il rilancio della serie sembra dunque proseguire nel migliore dei modi.

Silent Hill f ha superato i 2 milioni di copie vendute, considerando sia il formato fisico che quello in digitale, in base ai dati aggiornati al 22 aprile, dunque piuttosto recenti. Si tratta di un ulteriore incremento rispetto a quanto era stato riferito in precedenza: nel periodo di lancio, il gioco aveva raggiunto un milione di copie praticamente nel primo giorno.

Si tratta di un notevole risultato per un gioco considerato comunque piuttosto di nicchia, essendo peraltro un capitolo completamente nuovo e caratterizzato anche da diverse novità per quanto riguarda ambientazione e struttura.

Il rilancio di Silent Hill sta funzionando

Anche Silent Hill 2 Remake prosegue la sua notevole diffusione e ha raggiunto di recente i 6 milioni di giocatori: in questo caso non si tratta propriamente di vendite bensì di quantità di utenti che hanno giocato al titolo in questione.

Konami ha scelto questa metrica perché Silent Hill 2 da tempo fa parte del catalogo di PlayStation Plus, e dunque rientra nei titoli appartenenti ai servizi in abbonamento a questo punto.

Il caso degli omicidi a Kobe che hanno cambiato Silent Hill Il caso degli omicidi a Kobe che hanno cambiato Silent Hill

Gli ultimi dati di vendita relativi a questo capitolo risalgono allo scorso ottobre, quando aveva raggiunto 2,5 milioni di copie vendute ed è stato introdotto poi nel catalogo di PlayStation Plus nello stesso mese.

Tutto questo dimostra che il rilancio di Silent Hill sembra stia procedendo per il meglio e verrà presto ulteriormente supportato dall'uscita di Silent Hill: Townfall, con il remake del primo Silent Hill già in sviluppo da tempo presso Bloober Team.

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