Captain Tsubasa 2 World Fighters ha una data d'uscita: dettagli e trailer sul ritorno di Holly e Benji

Si tratta, ancora una volta, di un particolare gioco che mischia il calcio con elementi di azione e avventura, mettendo in scena le grandi sfide dell'anime in maniera interattiva, e cercando di recuperare la spettacolarità e il racconto romanzato del calcio caratteristici dell'opera originale.

Bandai Namco e Tamsoft hanno annunciato la data d'uscita di Captain Tsubasa 2: World Fighters , il nuovo videogioco basato sul celebra manga e anime conosciuto in Italia anche come Holly e Benji, che arriverà in tutto il mondo il 28 agosto, come riferito anche nel nuovo trailer e nei dettagli pubblicati.

Prezzi e contenuti delle varie edizioni

Captain Tsubasa 2: World Fighters arriverà dunque il 27 agosto in Giappone e il 28 agosto in tutto il mondo su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, pubblicato da Bandai Namco e sviluppato da Tamsoft, con le prenotazioni che sono già disponibili in queste ore.

Il gioco sarà disponibile in versione Standard al prezzo di 69,99€, Deluxe Edition a 89,99 e Ultimate Edition a 99,99€, con queste ultime due che ovviamente propongono contenuti aggiuntivi.

La Deluxe Edition contiene, oltre al gioco, anche il Season Pass con sei personaggi giocabili aggiuntivi inclusi e una personalizzazione per la palla, mentre la Ultimate Edition aggiunge, oltre a questi contenuti, anche un Bonus Set aggiuntivo con varie uniformi, personalizzazioni della palla, celebrazioni per i goal, temi per i menù e carte sbloccate aggiuntive.

Effettuando la prenotazione si possono ottenere il set della nazionale giapponese 2026 e della World Youth, la possibilità di sbloccare subito il team giovanile del Brasile e accesso a ulteriori tracce musicali.

Annunciato con un trailer lo scorso febbraio, Captain Tsubasa 2: World Fighters è un seguito di Captain Tsubasa: Rise of New Champions che propone più contenuti con 22 squadre nazionali, oltre 110 personaggi giocabili e più di 150 diverse mosse speciali, in gran parte tratte dalla tradizione della serie animata e dei manga.