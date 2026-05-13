Captain Tsubasa 2 World Fighters ha una data d'uscita: dettagli e trailer sul ritorno di Holly e Benji

Bandai Namco e Tamsoft hanno annunciato la data d'uscita di Captain Tsubasa 2: World Fighters, il nuovo videogioco basato sul celebra manga e anime conosciuto in Italia anche come Holly e Benji, che arriverà in tutto il mondo il 28 agosto, come riferito anche nel nuovo trailer e nei dettagli pubblicati.
Si tratta, ancora una volta, di un particolare gioco che mischia il calcio con elementi di azione e avventura, mettendo in scena le grandi sfide dell'anime in maniera interattiva, e cercando di recuperare la spettacolarità e il racconto romanzato del calcio caratteristici dell'opera originale.
Alcune caratteristiche del gameplay sono state spiegate già dal trailer pubblicato lo scorso marzo, mentre in questo caso arrivano diverse informazioni più pratiche per quanto riguarda l'arrivo del gioco sul mercato.
Prezzi e contenuti delle varie edizioni
Captain Tsubasa 2: World Fighters arriverà dunque il 27 agosto in Giappone e il 28 agosto in tutto il mondo su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, pubblicato da Bandai Namco e sviluppato da Tamsoft, con le prenotazioni che sono già disponibili in queste ore.
Il gioco sarà disponibile in versione Standard al prezzo di 69,99€, Deluxe Edition a 89,99 e Ultimate Edition a 99,99€, con queste ultime due che ovviamente propongono contenuti aggiuntivi.
La Deluxe Edition contiene, oltre al gioco, anche il Season Pass con sei personaggi giocabili aggiuntivi inclusi e una personalizzazione per la palla, mentre la Ultimate Edition aggiunge, oltre a questi contenuti, anche un Bonus Set aggiuntivo con varie uniformi, personalizzazioni della palla, celebrazioni per i goal, temi per i menù e carte sbloccate aggiuntive.
Effettuando la prenotazione si possono ottenere il set della nazionale giapponese 2026 e della World Youth, la possibilità di sbloccare subito il team giovanile del Brasile e accesso a ulteriori tracce musicali.
Annunciato con un trailer lo scorso febbraio, Captain Tsubasa 2: World Fighters è un seguito di Captain Tsubasa: Rise of New Champions che propone più contenuti con 22 squadre nazionali, oltre 110 personaggi giocabili e più di 150 diverse mosse speciali, in gran parte tratte dalla tradizione della serie animata e dei manga.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.