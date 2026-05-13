Marvel Tokon: Fighting Souls non avrà una storia giocabile, bensì 10 ore di fumetti animati?

La questione poteva risultare piuttosto strana e stava peraltro portando a reazioni non proprio positive da parte di vari giocatori, ma sembrava che quello fosse l'unico compromesso che gli sviluppatori sono riusciti a trovare per integrare i vari personaggi Marvel in una storia unica, che si presentava dunque come una modalità non interattiva .

In base a un'intervista pubblicata da 4Gamer, sembrava inizialmente che Marvel Tokon: Fighting Souls , il nuovo picchiaduro di Arc System Works e PlayStation, fosse destinato a non avere una modalità storia giocabile vera e propria, bensì una lunga serie di fumetti animati da circa 10 ore , ma successivamente il testo è stato modificato con una correzione.

Fumetti da far scorrere senza interazione?

Il team Arc System Works ha in precedenza inserito delle storie anche piuttosto articolate all'interno dei suoi picchiaduro, ma in questo caso ha trovato una soluzione diversa, di fatto inserendo questa "Episode Mode" che consiste in una serie di "motion comics", ovvero fumetti che scorrono in maniera animata.

"In Marvel Tokon: Fighting Souls, potrete godervi una storia in stile motion comics nella modalità di gioco denominata Modalità Episodi", ha spiegato Yamanaka, "Abbiamo incaricato un disegnatore di manga di realizzare il fumetto di base, poi abbiamo aggiunto il movimento a ogni vignetta per far avanzare la trama: si tratta di un metodo piuttosto dispendioso in termini di tempo. Abbiamo preparato cinque squadre e i contenuti sono sufficienti per garantire quasi 10 ore di gioco in totale".

Dunque la modalità storia del gioco di fatto non sembrava giocabile ma costituita da un totale di ben 10 ore di fumetti animati da guardare. "Abbiamo deciso che una modalità storia era assolutamente indispensabile per i giocatori casual, e l'unica cosa che restava da discutere era quale forma avrebbe dovuto assumere", ha spiegato lo sviluppatore.

"Marvel è sinonimo di fumetti, quindi abbiamo pensato a come renderla divertente dal punto di vista interattivo, ed è così che è nata l'idea di dare vita ai fumetti. Aggiungendo suoni e movimenti ai motion comics, possiamo anche sfruttare la funzione di vibrazione aptica del DualSense".

Tuttavia, sulla presenza o meno dei combattimenti in questa modalità e sulla presenza di una vera interazione richiesta al giocatore, al di là della possibilità di scorrere veloce o mettere in pausa il fumetto, la questione è diventata ingarbugliata. Il sistema presentato inizialmente sembrava qualcosa di simile a quanto visto anche in Guilty Gear -Strive- da parte dei medesimi autori.

Tuttavia, nelle ore successive alla pubblicazione dell'intervista questa è stata modificata con l'introduzione di un'ulteriore parte in cui si parla di battaglie inserite nel corso della storia. "Nella modalità episodi sono inserite battaglie giocabili in vari punti del percorso", si legge nella nuova versione dell'intervista, "Si svolgono battaglie legate alla trama, e il gioco è concepito in modo che chiunque possa goderselo in modo informale, come se si leggesse un fumetto, consentendo un'esperienza più interattiva della storia".

Nel frattempo, abbiamo visto di recente la presentazione di Hulk e Black Panther tra i personaggi giocabili.

L'articolo è stato aggiornato con varie modifiche in seguito ai cambiamenti applicati all'intervista originale pubblicata da 4Gamer.