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Il nuovo trailer di Marvel Tokon: Fighting Souls presenta i cattivi del roster

In occasione dello State of Play è stato pubblicato un nuovo trailer di Marvel Tokon: Fighting Souls che ha presentato i cattivi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   02/06/2026
Il Dr. Doom
Marvel Tokon: Fighting Souls
Marvel Tokon: Fighting Souls
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In occasione dello State of Play estivo, è stato presentato un nuovo trailer di Marvel Tokon: Fighting Souls, dedicato espressamente ai cattivi che faranno parte del roster del gioco, come il Dr. Doom, Goblin e Magneto, dei personaggi che gli appassionati dell'universo Marvel conosceranno sicuramente.

È stato l'occasione per tornare a vedere il gioco in azione, in attesa di poterci giocare su PlayStation 5 e PC a partire dal 6 agosto 2026, tra sequenze di presentazione e scene di combattimento vere e proprie.

Ricordate che prenotandolo otterrete l'accesso ai seguenti oggetti: Guanto dell'Infinito (equipaggiamento per la lobby), Baby Groot (compagno per la lobby) e Tavola da surf cosmica (veicolo per la lobby).

Lo State of Play è l'evento di presentazione delle novità per le console di Sony. Quello di questa sera è stato particolarmente ricco, con l'apertura su Wolverine e con diversi nuovi annunci di peso.

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