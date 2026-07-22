Marvel Tokon: Fighting Souls presenta la prorompente Magik e il suo stile di combattimento

Prosegue la panoramica sui vari personaggi di Marvel Tokon: Fighting Souls, in questo caso con un trailer incentrato tutto sulla prorompente Magik e il suo particolare stile di combattimento, con un'esaustiva guida all'utilizzo della combattente in questione.
Magik, ovvero Illyana Rasputin, è un personaggio nato nell'ambito degli X-Men ed è la sorella minore di Colosso. Ha fatto parte della prima formazione dei Nuovi Mutanti ed è dunque un personaggio storico all'interno di questa fazione dei super-eroi Marvel.
Ha avuto una storia alquanto tormentata, essendo stata protagonista di ben due rapimenti in età giovanile che l'hanno forgiata in varie maniere, ma ha infine raggiunto il massimo potenziale imparando sia l'uso della spada da Shadowcat, che l'uso della magia nera e della magia bianca rispettivamente da Belasco e Tempesta, diventando una combattente eccezionale.
Una combattente versatile e potente
In Marvel Tokon: Fighting Souls, Magik è in grado di sfruttare ampie possibilità di attacco grazie all'uso della Spada dell'Anima per gli attacchi fisici e di varie abilità magiche, che la rendono una combattente molto completa e versatile, particolarmente implacabile nel corto raggio.
Il nuovo video pubblicato da Sony e Arc System Works mostra come mostrare al meglio questa super-eroina all'interno del nuovo picchiaduro per PC e PS5.
In particolare, vediamo i suoi attacchi di base e le abilità speciali, compreso l'uso della Spada dell'Anima per possenti attacchi e lo sfruttamento dei portali oscuri che donano alcuni elementi strategici particolari al suo stile di combattimento.
Nel frattempo, sono stati svelati date, orari e i contenuti dell'open beta in arrivo per il gioco, che andrà dal 24 al 27 luglio, mentre qualche giorno fa è stato presentato lo stile di combattimento di Spider-Man in un video.