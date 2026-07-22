Marvel Tokon: Fighting Souls presenta la prorompente Magik e il suo stile di combattimento

Prosegue la panoramica sui vari personaggi di Marvel Tokon: Fighting Souls, in questo caso con un trailer incentrato tutto sulla prorompente Magik e il suo particolare stile di combattimento, con un'esaustiva guida all'utilizzo della combattente in questione.

Magik, ovvero Illyana Rasputin, è un personaggio nato nell'ambito degli X-Men ed è la sorella minore di Colosso. Ha fatto parte della prima formazione dei Nuovi Mutanti ed è dunque un personaggio storico all'interno di questa fazione dei super-eroi Marvel.

Ha avuto una storia alquanto tormentata, essendo stata protagonista di ben due rapimenti in età giovanile che l'hanno forgiata in varie maniere, ma ha infine raggiunto il massimo potenziale imparando sia l'uso della spada da Shadowcat, che l'uso della magia nera e della magia bianca rispettivamente da Belasco e Tempesta, diventando una combattente eccezionale.