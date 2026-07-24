Marvel Tokon: Fighting Souls è disponibile da oggi in beta, annunciato il primo personaggio aggiuntivo

Contestualmente è stato anche annunciato che Ciclope della Fenice (doppiato da Ray Chase) sarà il primo personaggio aggiuntivo a unirsi al cast di Marvel Tokon: Fighting Souls, come primo elemento in DLC del gioco.

Proprio ieri abbiamo visto il video di apertura del gioco che rappresenta un bell'omaggio agli anime dei primi anni 2000 , mischiando sapientemente i personaggi Marvel con lo stile grafico tipico delle produzioni nipponiche dell'epoca, mentre oggi, mercoledì 24 luglio, dalle ore 9:00 italiane è iniziata ufficialmente la prova in beta gratuita.

In occasione del Comic-Con di San Diego sono arrivate diverse novità per Marvel Tokon: Fighting Souls , che inizia oggi il suo periodo di beta test e di cui è stato annunciato anche il primo personaggio aggiuntivo ufficiale , in arrivo dopo il lancio.

Un ciclope potenziato

Ciclope è uno dei leader storici degli X-Men e si presenta nel gioco, attraverso questo primo DLC, in una versione particolare, ispirata alla sua militanza nei "Cinque della Fenice", comparsi nella serie Avengers VS X-Men.

Durante questa saga, Ciclope è stato posseduto dalla Forza Fenice, ottenendo i suoi poteri cosmici ed emergendo dunque come una versione potenziata del super-eroe mutante classico.

Oltre ai potenti raggi ottici e alle abilità marziali che caratterizzano il personaggio, questa versione di Ciclope ha a disposizione anche i poteri della Fenice, aggiungendo dunque un nuovo set di abilità e potenziando in generale le capacità dello storico leader degli X-Men.

Da quanto possiamo vedere nel trailer, Ciclope della Fenice è il primo di quattro personaggi aggiuntivi previsti per i contenuti dello Year 1 del gioco, oltre a un livello in arrivo.

Nel frattempo, vi ricordiamo le informazioni relative alla beta aperta di Marvel Tokon: Fighting Souls: l'inizio è avvenuto questa mattina alle 9:00 e la prova è destinata a durare 72 ore, fino alle ore 9:00 del 27 luglio.

La beta è disponibile su PS5 e PC, attraverso Steam ed Epic Games Store ed è sostanzialmente gratuita, basta scaricare il client dell'open beta dai vari store. Sono obbligatori connessione internet e account PlayStation ma l'abbonamento a Plus non è necessario per partecipare alla beta.