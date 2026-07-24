Marvel Tokon: Fighting Souls è disponibile da oggi in beta, annunciato il primo personaggio aggiuntivo

In occasione del Comic-Con di San Diego sono arrivate diverse novità per Marvel Tokon: Fighting Souls, che inizia oggi il suo periodo di beta test e di cui è stato annunciato anche il primo personaggio aggiuntivo ufficiale, in arrivo dopo il lancio.
Proprio ieri abbiamo visto il video di apertura del gioco che rappresenta un bell'omaggio agli anime dei primi anni 2000, mischiando sapientemente i personaggi Marvel con lo stile grafico tipico delle produzioni nipponiche dell'epoca, mentre oggi, mercoledì 24 luglio, dalle ore 9:00 italiane è iniziata ufficialmente la prova in beta gratuita.
Contestualmente è stato anche annunciato che Ciclope della Fenice (doppiato da Ray Chase) sarà il primo personaggio aggiuntivo a unirsi al cast di Marvel Tokon: Fighting Souls, come primo elemento in DLC del gioco.
Un ciclope potenziato
Ciclope è uno dei leader storici degli X-Men e si presenta nel gioco, attraverso questo primo DLC, in una versione particolare, ispirata alla sua militanza nei "Cinque della Fenice", comparsi nella serie Avengers VS X-Men.
Durante questa saga, Ciclope è stato posseduto dalla Forza Fenice, ottenendo i suoi poteri cosmici ed emergendo dunque come una versione potenziata del super-eroe mutante classico.
Oltre ai potenti raggi ottici e alle abilità marziali che caratterizzano il personaggio, questa versione di Ciclope ha a disposizione anche i poteri della Fenice, aggiungendo dunque un nuovo set di abilità e potenziando in generale le capacità dello storico leader degli X-Men.
Da quanto possiamo vedere nel trailer, Ciclope della Fenice è il primo di quattro personaggi aggiuntivi previsti per i contenuti dello Year 1 del gioco, oltre a un livello in arrivo.
Nel frattempo, vi ricordiamo le informazioni relative alla beta aperta di Marvel Tokon: Fighting Souls: l'inizio è avvenuto questa mattina alle 9:00 e la prova è destinata a durare 72 ore, fino alle ore 9:00 del 27 luglio.
La beta è disponibile su PS5 e PC, attraverso Steam ed Epic Games Store ed è sostanzialmente gratuita, basta scaricare il client dell'open beta dai vari store. Sono obbligatori connessione internet e account PlayStation ma l'abbonamento a Plus non è necessario per partecipare alla beta.