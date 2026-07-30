5 cose che abbiamo imparato dalla beta di Marvel Tōkon: Fighting Souls

Siamo rimasti molto soddisfatti: rispetto alla beta precedente il gioco ha fatto passi da gigante, riuscendo a coniugare l'anima di un titolo pensato per fan e nuovi giocatori con quella di un picchiaduro programmato per imporsi sul mercato e stuzzicare i professionisti del genere. Ecco cinque cose da sapere sul gioco e sulla open beta appena trascorsa, alcune molto positive e altre meno.

L'open beta di Marvel Tōkon: Fighting Souls si è appena conclusa, dopo tre giorni che abbiamo passato a esercitarci in modalità Allenamento, a scoprire la storia nei primi episodi della modalità Storia e a picchiare e a farci picchiare online mentre testavamo il nuovo picchiaduro Arc System Works.

1. Tutti vogliono essere Magik

In un roster parziale composto da 16 personaggi su 20, Magik si è distinta per distacco già al secondo giorno: moltissimi giocatori si sono innamorati di Illyana Nikolaievna Rasputina per la sua sfaccettata storia nei fumetti Marvel, per l'interpretazione di Anya Taylor-Joy nel film New Mutants e per... Ma chi vogliamo prendere in giro, giocavano quasi tutti Magik perché è praticamente rotta: non solo ha un character design fighissimo, ma impugna pure uno spadone enorme, si teletrasporta e si trasforma in un demone. Ha inoltre dei mixup fantastici, una portata con gli attacchi pure troppo ampia, un'abilità Unica - Teletrasporto - che permette combo creative e imprevedibili.

Magik è stata il personaggio più giocato della open beta di Marvel Tōkon.

Al secondo posto troviamo Blade, il che era da dire visto che Arc System Works ha tirato fuori dal cilindro una delle versioni più "cool" del Diurno, oltre che molto efficace dal punto di vista del gameplay e neppure troppo complicata da giocare. Il roster è infatti piuttosto affabile, da questo punto di vista, con alcuni personaggi - come Captain America, Wolverine e Ms. Marvel - più avvicinabili dai neofiti e altri, come Magneto, Black Panther e Peni Parker, che richiedono una maggiore competenza e conoscenza delle combo.

Tra i meno giocati sembrano esserci invece Green Goblin e Danger: il primo probabilmente perché sembra assai ostico da imparare, dato che il controllo dell'aliante è una parte integrante del suo moveset; e la seconda perché, oltre a essere altrettanto complicata da giocare, è forse anche molto poco conosciuta. Una scelta coraggiosa da parte di ArcSys, che però fa capire quanto lo sviluppatore sia più interessato al gameplay e alla varietà che alla popolarità dei combattenti.