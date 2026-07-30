The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time è stato classificato dall'ESRB: data di uscita in arrivo?

Per il momento, la pagina dedicata sull'Entertainment Software Rating Board si limita a classificare The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time come un gioco dedicato alla fascia "10+" , piuttosto in linea con il titolo originale a cui si riferisce, parlando però anche di presenza di "sangue" e "violenza di fantasia" nella descrizione.

Ovviamente la questione non è necessariamente collegata, ma spesso la classificazione di un gioco avviene nelle vicinanze di una maggiore definizione temporale sul lancio di questo, dunque è lecito aspettarsi che Nintendo possa avere notizie da riferire , prossimamente, sull'uscita di questo atteso remake.

Il remake di The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time per Nintendo Switch 2 è stato classificato dall'ESRB e la cosa fa pensare che una data di uscita possa essere annunciata presto, considerando che rientra nelle tipiche fasi che preludono all'arrivo sul mercato.

Uscita in autunno?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time è stato annunciato per Nintendo Switch 2 durante il Nintendo Direct di giugno e dovrebbe rappresentare una delle maggiori uscite per la console in questione nel 2026, ma non ha ancora una data di uscita precisa.

Il lancio è previsto comunque entro l'anno, dunque verosimilmente si tratterà di un'uscita piazzata tra autunno e inverno, ma siamo in attesa di una ulteriore definizione di questa, salvo eventuali ritardi.

Nel frattempo è emerso anche il possibile prezzo del remake, ma mancano ancora le informazioni ufficiali considerando che anche il trailer di presentazione non ha mostrato praticamente nulla del gioco, al di là di una prima visione sul nuovo modello utilizzato per il protagonista Link.

La classificazione dell'ESRB ci fa dunque sperare in possibili novità per The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake, che potrebbero arrivare nel corso dell'estate.