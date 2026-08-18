Tomb Raider: Legacy of Atlantis mostra progressione e combattimenti in un nuovo video

Anche in questo caso, il video riportato qui sotto mostra un montaggio di alcune scene di gameplay e di intermezzo intervallate con i commenti degli sviluppatori che spiegano vari elementi caratteristici di questo remake , che punta a recuperare ambientazioni e atmosfere dell'originale ma inserendoli in un contesto tecnologico completamente nuovo.

Flying Wild Hogs e Crystal Dynamics continuano a illustrare parti di Tomb Raider: Legacy of Atlantis attraverso vari video diari che spiegano aspetti diversi del gioco, in questo caso concentrandosi su progressione e combattimento all'interno del nuovo remake dell'originale.

Classico, con alcuni elementi dei nuovi capitoli

Il gioco riprende alcuni elementi iconici come le pistole gemelle, che Lara è in grado di utilizzare con entrambe le mani per seminare piombo intorno a sé come ai vecchi tempi, ma sono presenti anche altre armi e un sistema di combattimento decisamente più avanzato, derivato dai capitoli più recenti.

Tra le novità assolute c'è la barra del Focus, che si riempie infliggendo danni e schivando i colpi dei nemici, e che una volta riempita al massimo può essere sfruttata per rallentare il tempo e piazzare alcuni colpi con precisione decisamente maggiore e potenza aumentata, in maniera simile al vecchio bullet time di Max Payne.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis sembra inoltre avere un sistema di progressione con elementi in stile RPG, considerando che è presente un albero delle abilità che consente di far evolvere Lara Croft in varie maniere, potenziandola notevolmente nel corso del gioco.

Sembra che questo sia incentrato soprattutto sulla raccolta di artefatti e reliquie invece che sul semplice accumulo di punti esperienza, come viene spiegato nella seconda parte del video, con la possibilità di sbloccare abilità in linea con il sistema adottato anche nella recente trilogia Survivor.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis ha la data di uscita fissata per il 12 febbraio 2027 su PC, PS5, Xbox Series X|S e anche Nintendo Switch 2. Di recente abbiamo visto i nuovi movimenti di Lara Croft spiegati in video e il fatto che gli enigmi e le trappole saranno fondamentali nel gioco.