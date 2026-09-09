Tomb Raider: Legacy of Atlantis si mostra con un nuovo trailer su Nintendo Switch 2

In occasione del Nintendo Direct abbiamo visto tornare in scena anche Tomb Raider: Legacy of Atlantis con un nuovo trailer specificamente dedicato alla versione Nintendo Switch 2, che ha consentito di vedere alcuni scorci inediti sul gioco.
Il remake del primo capitolo della serie è in sviluppo presso Flying Wild Hogs in collaborazione con Crystal Dynamics, che nel frattempo sta lavorando al nuovo capitolo Tomb Raider: Catalyst, e dopo il recente posticipo ha la data di uscita fissata per il 12 febbraio 2027.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis ripropone il capitolo iniziale della serie, con Lara Croft alla scoperta dei segreti perduti di Atlantide, con varie modifiche effettuate agli ambienti, agli enigmi, ai sistemi di spostamento e di combattimento del gioco originale.
Tra vecchio e nuovo
Non si tratta infatti di un semplice rifacimento tecnico, ma anche di una rielaborazione di alcuni elementi del gameplay, pur mantenendo intatte le ambientazioni dell'avventura originale e gli elementi narrativi di questa.
Torneremo dunque a esplorare Perù, Grecia, Egitto e l'isola collegata ad Atlantide, ma ci saranno alcune variazioni nel level design, comprese anche nuove zone nascoste da scoprire ed enigmi derivanti dai capitoli più recenti.
La progressione viene inoltre modificata dall'aggiunta degli elementi in stile RPG visti più di recente, come la presenza di un albero delle abilità che porta allo sblocco progressivo di varie capacità della protagonista.
La trama è stata ampliata per stabilire ulteriori collegamenti tra questa avventura e gli eventi successivi nella storia di Lara Croft e gli enigmi esistenti torneranno con meccaniche modificate, mentre il gioco introdurrà anche nuovi contenuti.