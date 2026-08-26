Tomb Raider: Legacy of Atlantis si è mostrato alla Gamescom con un lungo gameplay inedito

Durante l'Xbox Broadcast alla Gamescom 2026, andato in scena in queste ore, è stato mostrato anche un lungo gameplay inedito di Tomb Raider: Legacy of Atlantis , che ha dato modo di vedere più da vicino gli enigmi e diversi aspetti di questo attesissimo remake.

Un ripensamento generale dell'originale

Il risultato sembra davvero molto interessante, con Tomb Raider: Legacy of Atlantis che pare trovare un equilibrio fra la struttura e l'estetica dei moderni capitoli della Survivor Trilogy e le ambientazioni, atmosfere e spirito generale dell'originale.

Il video riportato qui sopra ci consente, in particolare, di dare un'occhiata anche agli enigmi presenti nel gioco, che sembrano essere piuttosto ben progettati e anche questi alquanto in linea con alcune trovate studiate da Crystal Dynamics nei capitoli più recenti, confermando come enigmi e trappole siano fondamentali in questo capitolo.

La demo si concentra sul livello ambientato in Perù, con Lara Croft alle prese con la ricerca di una tomba e vari artefatti nascosti, e ci consente di dare un'occhiata alla nuova grafica degli scenari e al rinnovato modello 3D della protagonista.

Lara Croft si ritrova in un'area caratterizzata da un grande enigma ambientale, la cui soluzione ruota attorno alla trasformazione del terreno, ma lungo il percorso scopre anche un'area completamente nuova durante l'esplorazione.

Questo è un elemento che sembra essere ricorrente, considerando che gli sviluppatori hanno sottolineato come la spinta all'esplorazione sia un elemento progettuale fondamentale per Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Dopo aver mostrato vari enigmi e mosse acrobatiche di Lara, la demo passa poi ad alcune fasi di combattimento contro alcuni raptor, consentendo così di dare un'occhiata anche alle variazioni applicate su questo fronte. Assistiamo inoltre a una scena chiave in cui fa la sua comparsa un T-Rex di grandi dimensioni, ricordando come questo remake riproporrà scene storiche in forma moderna.

Il gioco ha la data di uscita fissata per il 12 febbraio 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.