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I voti di Resonance: A Plague Tale Legacy sono molto contrastanti

A quanto pare Resonance: A Plague Tale Legacy ha diviso la stampa internazionale a metà, fra chi ha accolto il gioco con grandissimo entusiasmo e chi no.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/08/2026
La protagonista di Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
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Sembra proprio che la critica si sia divisa su Resonance: A Plague Tale Legacy, a giudicare dai voti che la stampa internazionale ha assegnato all'interessante prequel della saga firmata Asobo Studio.

Si passa infatti dai 9 ai 6, nell'ambito di valutazioni che conferiscono un peso molto diverso a determinati aspetti dell'esperienza, in particolare la svolta action che differenzia profondamente l'avventura di Sophia dai capitoli con Amicia e Hugo.

  • Dexerto - 10
  • Region Free - 10
  • GamesRadar+ - 9
  • SteamDeckHQ - 9
  • The Outerhaven - 9
  • Windows Central - 9
  • DualShockers - 9
  • TheSixthAxis - 9
  • ZTGD - 9
  • Pure Xbox - 9
  • Game8 - 8,6
  • Game Informer - 8,5
  • Gamer Social Club - 8,5
  • GIGA - 8,5
  • Loot Level Chill - 8,5
  • But Why Tho? - 8,5
  • COGconnected - 8,5
  • DayOne - 8,5
  • INVEN - 8,5
  • GamingTrend - 8,5
  • HardZone - 8,4
  • Player 2 - 8,3
  • Multiplayer.it - 8
  • Gamereactor - 8
  • GamersRD - 8
  • XGN - 8
  • CGMagazine - 8
  • Console Creatures - 8
  • Noisy Pixel - 8
  • PCGamesN - 8
  • The Wand Report - 8
  • Shacknews - 8
  • Meristation - 7,8
  • Checkpoint Gaming - 7,5
  • CD-Action - 7,5
  • Hey Poor Player - 7
  • Push Square - 7
  • Retcon - 7
  • Game Rant - 7
  • Eurogamer - 6
  • IGN - 6
Resonance: A Plague Tale Legacy, la recensione del prequel che trasforma la serie in un action Resonance: A Plague Tale Legacy, la recensione del prequel che trasforma la serie in un action

Ad ogni modo, dalla lista si evince che il numero che si ripete più spesso rientra nell'orbita dell'8 e conferma le qualità di una produzione che, soprattutto sul piano artistico e narrativo, mette sul tavolo valori difficili da mettere in discussione.

La nostra recensione

Se avete letto la nostra recensione di Resonance: A Plague Tale Legacy, saprete che abbiamo apprezzato molto questo prequel e ciò che riesce a portare sullo schermo, grazie a un mix di tecnologia e talento che riteniamo notevolissimo.

Insomma, questo nuovo viaggio nel mondo di A Plague Tale ci ha certamente conquistato e speriamo che la saga continui per raccontare nuove storie, magari andando a miscelare le precedenti meccaniche stealth e il nuovo approccio action all'interno di un impianto ancora più completo.

#Voti della critica
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