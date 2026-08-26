I voti di Resonance: A Plague Tale Legacy sono molto contrastanti

Ad ogni modo, dalla lista si evince che il numero che si ripete più spesso rientra nell'orbita dell'8 e conferma le qualità di una produzione che, soprattutto sul piano artistico e narrativo, mette sul tavolo valori difficili da mettere in discussione.

Sembra proprio che la critica si sia divisa su Resonance: A Plague Tale Legacy , a giudicare dai voti che la stampa internazionale ha assegnato all'interessante prequel della saga firmata Asobo Studio.

La nostra recensione

Se avete letto la nostra recensione di Resonance: A Plague Tale Legacy, saprete che abbiamo apprezzato molto questo prequel e ciò che riesce a portare sullo schermo, grazie a un mix di tecnologia e talento che riteniamo notevolissimo.

Insomma, questo nuovo viaggio nel mondo di A Plague Tale ci ha certamente conquistato e speriamo che la saga continui per raccontare nuove storie, magari andando a miscelare le precedenti meccaniche stealth e il nuovo approccio action all'interno di un impianto ancora più completo.