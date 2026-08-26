I voti di Resonance: A Plague Tale Legacy sono molto contrastanti

Sembra proprio che la critica si sia divisa su Resonance: A Plague Tale Legacy, a giudicare dai voti che la stampa internazionale ha assegnato all'interessante prequel della saga firmata Asobo Studio.
Si passa infatti dai 9 ai 6, nell'ambito di valutazioni che conferiscono un peso molto diverso a determinati aspetti dell'esperienza, in particolare la svolta action che differenzia profondamente l'avventura di Sophia dai capitoli con Amicia e Hugo.
- Dexerto - 10
- Region Free - 10
- GamesRadar+ - 9
- SteamDeckHQ - 9
- The Outerhaven - 9
- Windows Central - 9
- DualShockers - 9
- TheSixthAxis - 9
- ZTGD - 9
- Pure Xbox - 9
- Game8 - 8,6
- Game Informer - 8,5
- Gamer Social Club - 8,5
- GIGA - 8,5
- Loot Level Chill - 8,5
- But Why Tho? - 8,5
- COGconnected - 8,5
- DayOne - 8,5
- INVEN - 8,5
- GamingTrend - 8,5
- HardZone - 8,4
- Player 2 - 8,3
- Multiplayer.it - 8
- Gamereactor - 8
- GamersRD - 8
- XGN - 8
- CGMagazine - 8
- Console Creatures - 8
- Noisy Pixel - 8
- PCGamesN - 8
- The Wand Report - 8
- Shacknews - 8
- Meristation - 7,8
- Checkpoint Gaming - 7,5
- CD-Action - 7,5
- Hey Poor Player - 7
- Push Square - 7
- Retcon - 7
- Game Rant - 7
- Eurogamer - 6
- IGN - 6
Ad ogni modo, dalla lista si evince che il numero che si ripete più spesso rientra nell'orbita dell'8 e conferma le qualità di una produzione che, soprattutto sul piano artistico e narrativo, mette sul tavolo valori difficili da mettere in discussione.
La nostra recensione
Se avete letto la nostra recensione di Resonance: A Plague Tale Legacy, saprete che abbiamo apprezzato molto questo prequel e ciò che riesce a portare sullo schermo, grazie a un mix di tecnologia e talento che riteniamo notevolissimo.
Insomma, questo nuovo viaggio nel mondo di A Plague Tale ci ha certamente conquistato e speriamo che la saga continui per raccontare nuove storie, magari andando a miscelare le precedenti meccaniche stealth e il nuovo approccio action all'interno di un impianto ancora più completo.