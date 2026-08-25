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Resonance: A Plague Tale Legacy parla delle visioni del passato in un nuovo trailer

Il nuovo trailer di Resonance: A Plague Tale Legacy affronta la questione delle misteriose visioni del passato che si manifestano a Sophia, la protagonista dell'avventura.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/08/2026
Una visione del passato in Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
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Il nuovo trailer di Resonance: A Plague Tale Legacy parla delle visioni del passato che si manifestano alla protagonista dell'avventura, Sophia, trasportandola per alcuni istanti in un mondo antico e misterioso.

All'interno di questo scenario, abili gladiatori si affrontano nell'arena di fronte a un imponente sovrano e a frotte di cittadini accorsi per assistere allo spettacolo. Si tratta tuttavia di violenza fine a se stessa o questi duelli hanno uno scopo preciso?

E perché Sophia vede tutto questo? Che tipo di collegamento c'è fra la protagonista di Resonance: A Plague Tale Legacy e quegli antichi guerrieri? L'isola attorno a cui ruota la storia ha un ruolo all'interno di questa faccenda?

Gli scenari di Resonance: A Plague Tale Legacy sembrano bellissimi Gli scenari di Resonance: A Plague Tale Legacy sembrano bellissimi

Scopriremo la verità fra poche ore, visto che il gioco sarà disponibile a partire dal 27 agosto e gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricarlo senza costi aggiuntivi.

Un approccio differente

Abbiamo provato Resonance: A Plague Tale Legacy di recente, trovandoci di fronte un sequel che adotta un approccio molto diverso rispetto ai precedenti capitoli, sostituendo le sequenze stealth con combattimenti action fatti di colpi, combinazioni, parate e schivate.

Viene da sé che l'esperienza della serie risulta rivoluzionata, pur senza ovviamente rinunciare agli elementi che da sempre la caratterizzano in maniera importante: il focus sulla narrazione, una grande attenzione al comparto artistico e la presenza di enigmi da risolvere.

Questi ultimi ci vedranno utilizzare la luce in maniera piuttosto creativa, attraverso speciali dispositivi in grado di mostrare simboli nascosti o proiettare fasci luminosi colorati che possono azionare interruttori apparentemente nascosti.

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