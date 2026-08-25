Resonance: A Plague Tale Legacy parla delle visioni del passato in un nuovo trailer

Il nuovo trailer di Resonance: A Plague Tale Legacy parla delle visioni del passato che si manifestano alla protagonista dell'avventura, Sophia, trasportandola per alcuni istanti in un mondo antico e misterioso.

All'interno di questo scenario, abili gladiatori si affrontano nell'arena di fronte a un imponente sovrano e a frotte di cittadini accorsi per assistere allo spettacolo. Si tratta tuttavia di violenza fine a se stessa o questi duelli hanno uno scopo preciso?

E perché Sophia vede tutto questo? Che tipo di collegamento c'è fra la protagonista di Resonance: A Plague Tale Legacy e quegli antichi guerrieri? L'isola attorno a cui ruota la storia ha un ruolo all'interno di questa faccenda?

Scopriremo la verità fra poche ore, visto che il gioco sarà disponibile a partire dal 27 agosto e gli abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricarlo senza costi aggiuntivi.