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Resonance: A Plague Tale Legacy ha conquistato la critica, conferma un trailer

Asobo Studio e Focus Entertainment hanno pubblicato l'immancabile trailer dei riconoscimenti che la stampa internazionale ha espresso nei confronti di Resonance: A Plague Tale Legacy.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   02/09/2026
La protagonista di Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
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Il trailer dei riconoscimenti conferma il successo di critica di Resonance: A Plague Tale Legacy, che a quanto pare ha conquistato la stampa internazionale, portandosi a casa valutazioni decisamente positive.

Le citazioni definiscono infatti il prequel come un vero spettacolo per gli occhi, un'avventura capace di conquistare dall'inizio alla fine e una testimonianza del grande talento di Asobo Studio, dopo i primi due capitoli della saga.

La riconferma delle qualità di A Plague Tale con un episodio che ne rivoluziona il gameplay non era affatto scontata, in effetti, e va dato merito agli autori di essere riusciti a portare a termine un incarico tutt'altro che semplice.

Resonance: A Plague Tale Legacy, la recensione del prequel che trasforma la serie in un action Resonance: A Plague Tale Legacy, la recensione del prequel che trasforma la serie in un action

Resonance abbandona in effetti le meccaniche stealth tipiche della serie per abbracciare un impianto action adventure ricco di spettacolari combattimenti, da affrontare sia al comando di Sophia che di un misterioso e antico guerriero, Teseo.

Un titolo davvero notevole

Caratterizzata da scenari bellissimi, la campagna di Resonance: A Plague Tale Legacy parte dalle calli di Venezia per arrivare fino all'Isola del Minotauro, il luogo a cui la protagonista dell'avventura, Sophia, sembra essere legata in qualche modo.

Qui la ragazza riesce a scoprire il significato delle visioni che le inducevano quando era solo una bambina, facendosi largo fra enigmi, trappole e scontri man mano più difficili utilizzando le proprie abilità e un antico manufatto disegnato per sfruttare la luce.

Nelle profondità dell'isola, tuttavia, si cela un terribile segreto: Sophia sarà abbastanza coraggiosa da scoprire la verità?

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