Super Smash Bros. Ultimate è stato aggiornato dopo molto tempo

Nintendo ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Super Smash Bros. Ultimate , il suo picchiaduro ad area di maggior successo. I fan sono sempre felici di ricevere novità, soprattutto a sorpresa, ma a questo giro non c'è molto di utile.

Le informazioni sull'aggiornamento di Super Smash Bros. Ultimate

La patch versione 13.0.5 per Ultimate corregge un "comportamento che si verifica quando vengono inviati o ricevuti dati non validi nelle battaglie online", secondo quanto riportato dal sito di Nintendo Support.

Dalle informazioni ufficiali a nostra disposizione non è chiaro a cosa si riferiscano questi "dati non validi", ma alcuni utenti su Reddit hanno ipotizzato che l'aggiornamento sia mirato a contrastare le mod. Sebbene non comuni, esistono delle console piratate che permettono di modificare i giochi di Nintendo Switch.

Secondo le segnalazioni, inoltre, l'aggiornamento non danneggia i replay salvati, che in caso di modifiche maggiori non sono più disponibili.

Segnaliamo infine che il creatore di Super Smash Bros dice che non può soddisfare le richieste di tutti, anche se le comprende.