Il creatore di Super Smash Bros dice che non può soddisfare le richieste di tutti, anche se le comprende

Nintendo ha pubblicato la quinta parte di una serie di interviste dedicate allo sviluppo di Kirby Air Riders, il videogioco di kart realizzato da Masahiro Sakurai e dal suo team.
In questo nuovo testo, Sakurai ragiona sulle necessità di soddisfare le richieste dei fan e sulle difficoltà che questo comporta, oltre a discutere del fatto che ha mirato a offrire nel gioco di guida la possibilità di esprimersi con diversi veicoli e accessori per i personaggi.
Le parole di Sakurai
"Voglio implementare nuovi elementi perché comprendo le ragioni alla base dei desideri dei giocatori", ha dichiarato Sakurai nell'intervista pubblicata sul sito ufficiale di Nintendo.
Continua poi affermando: "Tuttavia, sarebbe del tutto impossibile esaudire ogni singola richiesta. Dobbiamo quindi decidere cosa implementare tenendo a mente questo equilibrio. Ci saranno giocatori che considerano la personalizzazione inutile, ma non sento affatto che i nostri sforzi siano stati vani".
In breve, un team deve tenere in considerazione ciò che i giocatori vogliono o non vogliono, ma deve anche mantenere un certo equilibrio creativo e produttivo, perché è impossibile fare tutto. Sebbene il discorso nasca da Kirby Air Riders, si applica in generale ai videogiochi e nello specifico all'altra grande serie di Sakurai, Super Smash Bros.. I giocatori a ogni capitolo hanno tantissime richieste, ad esempio sui personaggi di terze parti da aggiungere, ma è importante per il team saper trovare il giusto equilibrio.
Infine, se vi domandate per quale motivo Kirby Air Riders usa tanti nemici come piloti: il creatore spiega perché.