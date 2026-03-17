Kirby Air Riders usa tanti nemici come piloti: il creatore spiega perché

A spiegare quale sia tale motivo è il director Masahiro Sakurai , il quale afferma che è "più facile creare dei Rider a partire dai nemici".

Kirby Air Riders propone un bel gruppo di piloti a disposizione dei giocatori e i fan hanno ovviamente notato che una buona fetta di questi personaggi sono dei classici nemici di Kirby. Potrebbe essere vista come una strana scelta, ma in realtà c'è un motivo ben specifico.

Cosa ha detto il director di Kirby Air Riders

Sakurai ha affermato: "Sebbene sarebbe ragionevole limitare a Kirby il numero di personaggi giocabili in grado di usare le Abilità di Copia, sarebbe un po' deludente se nulla fosse cambiato in oltre 20 anni dal gioco originale. Penso sia importante avere stili di corsa e di mira distinti, quindi permettere ai giocatori di scegliere i propri Rider è sempre stato un cambiamento necessario."

"Potrebbe sembrare che in proporzione i personaggi tra cui scegliere siano perlopiù nemici, ma questo è dovuto al fatto che, nell'universo di Kirby, è più facile creare dei Rider a partire dai nemici. A causa delle meccaniche delle Abilità di Copia, i nemici di Kirby hanno tutti le proprie abilità speciali. Alcuni sono pesantissimi, altri possono volare in cielo o sparare laser. [Al contrario], la mancanza di abilità di Waddle Dee è in realtà parte del suo fascino."

Inoltre, usare tali tipi di personaggi aiuta con la chiarezza: "queste abilità possono essere comprese osservando il design di ogni nemico. Si può capire facilmente a colpo d'occhio, anche da lontano, quale sia l'abilità di quel personaggio e quale effetto potrebbe avere."

"Ecco perché ci sono molti nemici giocabili. Detto questo, non basta avere solo nemici, dato che molte persone vogliono vedere i personaggi principali, quindi abbiamo aggiunto anche alcuni di quelli. Ho anche deciso che sarebbe stato meglio non esagerare con l'aggiunta di troppi personaggi originali."

Vi lasciamo in conclusione alla nostra recensione di Kirby Air Riders.