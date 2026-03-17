La scheda madre B550M Pro SE di ASRock è in promozione su AliExpress: risparmia con questo codice sconto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo della scheda madre ASRock B550M Pro SE: tramite l'applicazione di un coupon è possibile ottenere uno sconto di 11€ con il codice MULTI11 per un costo finale d'acquisto di 99,35€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

La scheda madre B550M Pro SE rappresenta una soluzione versatile e moderna per sistemi basati su piattaforma AMD. Compatibile con processori Ryzen delle serie 3000, 4000 G e 5000, utilizza il socket AM4, offrendo un'ampia flessibilità per diverse configurazioni, dal gaming al lavoro produttivo.