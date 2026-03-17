La scheda madre B550M Pro SE di ASRock è in promozione su AliExpress: risparmia con questo codice sconto

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di far calare il prezzo della scheda madre ASRock B550M Pro SE: tramite l'applicazione di un coupon è possibile ottenere uno sconto di 11€ con il codice MULTI11 per un costo finale d'acquisto di 99,35€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
La scheda madre B550M Pro SE rappresenta una soluzione versatile e moderna per sistemi basati su piattaforma AMD. Compatibile con processori Ryzen delle serie 3000, 4000 G e 5000, utilizza il socket AM4, offrendo un'ampia flessibilità per diverse configurazioni, dal gaming al lavoro produttivo.
Ulteriori dettagli sulla scheda madre
La presenza di uno slot PCIe 4.0 x16 consente di sfruttare appieno le schede grafiche più recenti, affiancato da ulteriori slot PCIe per espansioni. Per lo storage, offre un connettore Hyper M.2 Gen4x4 e un secondo slot M.2, oltre a quattro porte SATA3.
La connettività è uno dei punti di forza, grazie alla rete Dragon LAN da 2,5 Gb/s, che assicura velocità superiori rispetto al classico Gigabit, ideale per gaming online, streaming e trasferimenti rapidi.
Sono inoltre disponibili numerose porte USB, sia Gen1 che 2.0, per ogni esigenza. Non manca l'attenzione all'estetica: la scheda supporta illuminazione RGB e dispositivi indirizzabili compatibili con Polychrome RGB Sync, permettendo di personalizzare completamente l'illuminazione.