Gli auricolari Nothing Ear, dotati di cancellazione del rumore attiva e una super batteria, sono su Amazon (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo degli auricolari Nothing Ear: vengono messi in offerta con uno sconto del 30% per un costo finale di 89,99€ (99 centesimi in più rispetto al minimo storico) . Puoi acquistarle direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Gli auricolari Nothing Ear si presentano come dispositivi ultra compatti ma estremamente potenti. Integrano un driver da 11 mm e un nuovo diaframma in ceramica, soluzione che aumenta del 10% il flusso d'aria interno, riducendo la distorsione e migliorando la nitidezza complessiva del suono .

Ulteriori dettagli sugli auricolari

Uno degli elementi più innovativi è l'integrazione con ChatGPT, che consente di porre domande, ascoltare risposte e apprendere anche in movimento. Questa funzione è disponibile esclusivamente quando gli auricolari sono collegati a smartphone Nothing.

La cancellazione attiva del rumore arriva fino a 45 dB e si adatta automaticamente alle perdite acustiche, mentre la modalità ANC adattiva regola il livello di isolamento in base all'ambiente.

Il suono dei bassi è potenziato in tempo reale grazie a un algoritmo dedicato. Tra le altre funzioni figurano la connessione simultanea a due dispositivi, modalità gaming a bassa latenza sotto i 120 ms, tecnologia per migliorare la voce nelle chiamate, resistenza IP54/ IP55, controlli touch, ricerca auricolari e supporto a Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair.