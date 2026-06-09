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Onimusha: Way of the Sword è stato annunciato per Nintendo Switch 2

Durante il Nintendo Direct di oggi è stato annunciato che Onimusha: Way of the Sword uscirà anche su Nintendo Switch 2, in contemporanea con le altre piattaforme.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/06/2026
Il protagonista di Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
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Onimusha: Way of the Sword è stato annunciato per Nintendo Switch 2 durante il Nintendo Direct di oggi: uscirà in contemporanea con le altre piattaforme, il prossimo 25 settembre, come conferma il trailer pubblicato per l'occasione.

Il nuovo, atteso capitolo della serie Capcom ci condurrà nella Kyoto del periodo Edo, mettendoci nei panni di Musashi Miyamoto: un guerriero coraggioso e abilissimo nell'uso della spada, che si troverà però a dover affrontare nemici che si spingono oltre i limiti umani.

Per fortuna il protagonista di Onimusha: Way of the Sword entra in possesso del Guanto Oni, un potente artefatto mistico che gli dona abilità speciali, rendendolo uno dei pochi combattenti in grado di sconfiggere i temibili Genma.

La demo di Onimusha: Way of the Sword è troppo facile? Il produttore risponde ai giocatori La demo di Onimusha: Way of the Sword è troppo facile? Il produttore risponde ai giocatori

Queste creature demoniache, normalmente confinate negli abissi infernali, sono riuscite a raggiungere il mondo dei vivi proprio a causa del miasma che ha contaminato Kyoto: la loro presenza ha catapultato la città nel caos, diffondendo paura e disperazione tra gli abitanti.

Un grande ritorno

Nei giorni scorsi abbiamo provato la demo di Onimusha: Way of the Sword, che conferma i tanti pregi di una produzione particolarmente attesa dagli appassionati della serie, che speravano tanto in un ritorno di Musashi.

Per l'occasione, gli sviluppatori hanno confezionato un sistema di combattimento brutale e sanguinoso, che miscela duelli all'arma bianca e tecniche fondamentali per avere ragione degli avversari più forti.

Come detto, Onimusha: Way of the Sword sarà disponibile a partire dal 25 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

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