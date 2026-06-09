Onimusha: Way of the Sword è stato annunciato per Nintendo Switch 2 durante il Nintendo Direct di oggi: uscirà in contemporanea con le altre piattaforme, il prossimo 25 settembre, come conferma il trailer pubblicato per l'occasione.

Il nuovo, atteso capitolo della serie Capcom ci condurrà nella Kyoto del periodo Edo, mettendoci nei panni di Musashi Miyamoto: un guerriero coraggioso e abilissimo nell'uso della spada, che si troverà però a dover affrontare nemici che si spingono oltre i limiti umani.

Per fortuna il protagonista di Onimusha: Way of the Sword entra in possesso del Guanto Oni, un potente artefatto mistico che gli dona abilità speciali, rendendolo uno dei pochi combattenti in grado di sconfiggere i temibili Genma.

Queste creature demoniache, normalmente confinate negli abissi infernali, sono riuscite a raggiungere il mondo dei vivi proprio a causa del miasma che ha contaminato Kyoto: la loro presenza ha catapultato la città nel caos, diffondendo paura e disperazione tra gli abitanti.